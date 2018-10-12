ОБСЕ заявила о вторжении в Украину колонны российской военной техники

12 октября, 2018, 16:41

На оккупированную Россией территорию Донецкой области с территории РФ въехала колонна военной техники

Об этом сообщает в Facebook пресс-служба СММ ОБСЕ.

При этом колонна зашла в объезд пропускных пунктов ночью по грунтовой дороге.

"В неподконтрольном правительству районе Донецкой области недалеко от границы с Российской Федерацией БПЛА СММ дальнего радиуса действия снова обнаружил колонну грузовиков, ехавших ночью по грунтовой дороге, где отсутствуют погранично-пропускные пункты", - говорится в сообщении.

Наблюдатели отметили, что оккупанты перевозили, в частности, средства противовоздушной обороны, а также подчеркнули, что уже не впервые фиксируют вторжение военной техники в этом районе.

"Один из грузовиков перевозил зенитную установку. Миссия ранее уже фиксировала колонны грузовиков с крытыми грузовыми отсеками, которые въезжали в Украину и выезжали из нее в этом районе", - добавили в ОБСЕ.