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ОБСЕ заявила о 6,6 тысячи нарушений режима тишины в течение недели


фото: ntv
В течение недели 1-7 октября наблюдатели ОБСЕ зафиксировали в зоне ООС более 6,6 тыс. нарушений режима прекращения огня

Об этом сообщает в Twitter пресс-служба ОБСЕ.

"На прошлой неделе СММ ОБСЕ зафиксировала 6600+ нарушений режима тишины, а за 2018 год - более 218 тыс. В домах нет света, в то же время ночное небо освещают трассирующие снаряды и взрывы", - говорится в сообщении.

Ранее ОБСЕ сообщила о 3 погибших и 2 раненых детях на протяжении указанной недели. В ОБСЕ отметили, что гибель и ранение детей произошли в один день вблизи Горловки и Старомихайловки. В целом, наблюдатели зафиксировали в течение текущего года гибель или ранения уже 28 детей и почти 200 других гражданских.

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