ОБСЕ заявила о 6,6 тысячи нарушений режима тишины в течение недели
Об этом сообщает в Twitter пресс-служба ОБСЕ.
"На прошлой неделе СММ ОБСЕ зафиксировала 6600+ нарушений режима тишины, а за 2018 год - более 218 тыс. В домах нет света, в то же время ночное небо освещают трассирующие снаряды и взрывы", - говорится в сообщении.
Ранее ОБСЕ сообщила о 3 погибших и 2 раненых детях на протяжении указанной недели. В ОБСЕ отметили, что гибель и ранение детей произошли в один день вблизи Горловки и Старомихайловки. В целом, наблюдатели зафиксировали в течение текущего года гибель или ранения уже 28 детей и почти 200 других гражданских.
#Хуг: Они обещали прекратить стрелять, но «всеобъемлющий режим прекращения огня» не достигнут. Мин.недели #СММ #ОБСЕ зафиксировала 6600+ нарушений режима тишины, а за 2018 г.— >218 000. В домах нет света, в то же время ночное небо освещают трассирующие снаряды и взрывы.— SMM OSCE Ukraine (@OSCE_SMM) 12 октября 2018 г.
Хуг: Эта группа была создана слишком поздно для 5 детей, трое из которых погибли, а двое получили ранения возле Горловки и Старомихайловки в один и тот же день, а также еще для 24 детей, погибших и раненых в этом году, и почти 200 других гражданских жертв, зафиксированных в 2018 году.— SMM OSCE Ukraine (@OSCE_SMM) 8 октября 2018 г.
#Хуг: Из-за неполного исполнения сторонами своих обещаний отвести вооружение, провести разминирование, развести силы и средства и прекратить огонь в этом году погибли или получили ранения 28 детей и почти 200 других невинных жертв среди гражданского населения. #ЖоднихЦивільнихЖертв pic.twitter.com/30lgOI32qL— SMM OSCE Ukraine (@OSCE_SMM) 12 октября 2018 г.
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