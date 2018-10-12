ОБСЕ заявила о 6,6 тысячи нарушений режима тишины в течение недели

12 октября, 2018, 15:08

В течение недели 1-7 октября наблюдатели ОБСЕ зафиксировали в зоне ООС более 6,6 тыс. нарушений режима прекращения огня

Об этом сообщает в Twitter пресс-служба ОБСЕ.

"На прошлой неделе СММ ОБСЕ зафиксировала 6600+ нарушений режима тишины, а за 2018 год - более 218 тыс. В домах нет света, в то же время ночное небо освещают трассирующие снаряды и взрывы", - говорится в сообщении.

Ранее ОБСЕ сообщила о 3 погибших и 2 раненых детях на протяжении указанной недели. В ОБСЕ отметили, что гибель и ранение детей произошли в один день вблизи Горловки и Старомихайловки. В целом, наблюдатели зафиксировали в течение текущего года гибель или ранения уже 28 детей и почти 200 других гражданских.

#Хуг: Они обещали прекратить стрелять, но «всеобъемлющий режим прекращения огня» не достигнут. Мин.недели #СММ #ОБСЕ зафиксировала 6600+ нарушений режима тишины, а за 2018 г.— >218 000. В домах нет света, в то же время ночное небо освещают трассирующие снаряды и взрывы. — SMM OSCE Ukraine (@OSCE_SMM) 12 октября 2018 г. Хуг: Эта группа была создана слишком поздно для 5 детей, трое из которых погибли, а двое получили ранения возле Горловки и Старомихайловки в один и тот же день, а также еще для 24 детей, погибших и раненых в этом году, и почти 200 других гражданских жертв, зафиксированных в 2018 году. — SMM OSCE Ukraine (@OSCE_SMM) 8 октября 2018 г.