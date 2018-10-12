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Николай Княжицкий привел пример манипуляции в медиа по "языковому закону"

Народный депутат, один из авторов законопроекта "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного” указал на манипуляции отдельных СМИ в отношении международной реакции на этот документ

Председатель комитета Верховной Рады по вопросам культуры и духовности Николай Княжицкий написал об этом на своей странице в социальной сети Facebook.

"Что такое спекуляция и манипуляция в медиа? Вот такая журналистика. На анонимный запрос, которого никто не печатает получен ответ, которого никто не подает. Ответил "кто-то" кого зовут Евросоюз. Это кто ? Все граждане ЕС или заказчик этой публикации, который ненавидит Украину?" - написал Княжицкий.

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