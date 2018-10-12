Новичком "Олимпика" стал игрок, отказавшийся выходить в футболке в поддержку АТОшников

12 октября, 2018, 18:44

Новичком донецкого "Олимпика" стал Алексей Гай, который в 2014 году отказался выходить на поле в футболке в поддержку воинов АТО

Информация о трансфере Гая обнародована на сайте Олимпика.

Алексей Гай раньше играл в "Шахтере" (Донецк), "Мариуполе", "Черноморце" (Одесса), "Габалы" (Азербайджан), "Кубани" (Россия). Он сыграл 136 игр в чемпионате (22 гола), 27 матчей в Кубке Украины (6 голов). В национальной сборной Украины он провел 29 игр и забил один гол.

С "Шахтером" Гай выигрывал Кубок УЕФА, шесть раз - чемпионат Украины, семь раз - Кубок.

Отметим, что последним клубом Гая была краснодарская “Кубань” (Россия).

В декабре 2014 года полузащитник "Черноморца" Гай был единственным среди своих партнеров по команде, кто не захотел надевать футболку в поддержку армии. Тогда перед матчем "Черноморец" - "Карпаты" обе команды вышли в футболках с надписью "Слава украинской армии".







