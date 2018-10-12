Ночью в Харькове одновременно выгорели 5 автомобилей. Копы расследуют поджог
12 октября, 2018, 13:45
В результате пожара в Харькове сгорело 5 автомобилей, а также фасад дома
Об этом сообщила пресс-служба Национальной полиции Харьковской области.
Согласно сообщению, загорелись автомобили "Audi", "Mercedes", "Daewoo", "Chevrolet" и "Volkswagen". Информация о возгорании поступила в дежурную часть Шевченковского отдела полиции 12 октября около 03:50.
Следственно-оперативная группа выехала к месту происшествия, опросили свидетелей и осмотрели место происшествия.
Полицейские внесли сведения в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 194 (умышленное уничтожение или повреждение имущества) Уголовного кодекса Украины. Сейчас полицией устанавливаются все обстоятельства происшествия.
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