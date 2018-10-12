Не кормите толстяка: Тренер расклеил по ресторанам фото своего подопечного и попросил не продавать ему еду
Как пишет Daily Mirror, в заведениях появились плакаты с фото мужчины и призывами не продавать ему еду.
Автор такого метода похудения - владелец местного спортзала Майк Хинд, которого считают одним из лучших персональных тренеров в Великобритании. Он взялся помочь человеку с его проблемой абсолютно бесплатно - он выбрал его из тысячи заявок людей, желавших стать его подопечными.
Для Дэррена МакКлинтока это вопрос не только здоровья и красоты: врачи предрекают ему скорую смерть, если он не изменит образ жизни.
Из-за избыточного веса 27-летний Деррен по прозвищу Дибс не может водить автомобиль и вынужден оплачивать два места, когда летает на самолете. Кроме того, ему нужна специальная одежда, которая стоит дороже обычной. "Врачи сказали, что если продолжу жить, как раньше, то долго не протяну", - говорит он.
Чтобы помочь ему справиться с искушением, тренер напечатал плакаты с его фотографией и раздал их в заведениях Мидлсбро.
"Спасите Дибса! - гласит надпись. - Он гибнет от ожирения. Не давайте этому человеку есть". Сам Макклинток не обижается на столь радикальный поступок тренера. "У меня есть только один шанс, и я намерен получить от него максимум", - говорит он.
- Ученые из Бристольского университета проанализировали данные о здоровье 60 199 пар родителей и детей и пришли к выводу: даже небольшое превышение рекомендуемой массы тела может быть связано с повышенным риском смертности.
- Ученые провели исследования и выяснили, что после женитьбы мужчина в большинстве случаев набирает несколько лишних килограмм.
- Ученые также выяснили, что люди, которые изменяли предыдущему партнеру, втрое чаще изменяют в будущих отношениях.
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