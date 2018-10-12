Не кормите толстяка: Тренер расклеил по ресторанам фото своего подопечного и попросил не продавать ему еду

12 октября, 2018, 16:25

В английском городе Мидлсбро у заведений общепита попросили не кормить местного жителя Дэррена МакКлинтока, который страдает ожирением

Как пишет Daily Mirror, в заведениях появились плакаты с фото мужчины и призывами не продавать ему еду.

Автор такого метода похудения - владелец местного спортзала Майк Хинд, которого считают одним из лучших персональных тренеров в Великобритании. Он взялся помочь человеку с его проблемой абсолютно бесплатно - он выбрал его из тысячи заявок людей, желавших стать его подопечными.

Для Дэррена МакКлинтока это вопрос не только здоровья и красоты: врачи предрекают ему скорую смерть, если он не изменит образ жизни.

Из-за избыточного веса 27-летний Деррен по прозвищу Дибс не может водить автомобиль и вынужден оплачивать два места, когда летает на самолете. Кроме того, ему нужна специальная одежда, которая стоит дороже обычной. "Врачи сказали, что если продолжу жить, как раньше, то долго не протяну", - говорит он.



Чтобы помочь ему справиться с искушением, тренер напечатал плакаты с его фотографией и раздал их в заведениях Мидлсбро.

"Спасите Дибса! - гласит надпись. - Он гибнет от ожирения. Не давайте этому человеку есть". Сам Макклинток не обижается на столь радикальный поступок тренера. "У меня есть только один шанс, и я намерен получить от него максимум", - говорит он.