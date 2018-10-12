 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

На Донбассе российские боевики обстреляли украинские позиции из БМП и минометов

В течение пятницы российские боевики на Донбассе по меньшей мере 13 раз обстреляли позиции Объединенных сил, в том числе из запрещенного Минскими соглашениями оружия

Об этом сообщила пресс-служба штаба ООС в своей вечерней сводке в Facebook.

"Днем враг открывал прицельный огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия по позициям Объединенных сил в районе населенных пунктов Новоалександровка, Троицкое, Светлодарск, Новолуганское, Новотроицкое, Старогнатовка, Чермалык, Павлополь, Гнутово и Лебединское", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что позиции украинских военных вблизи Новолуганска оккупанты обстреляли из артиллерии калибра 100 мм и из боевых машин пехоты.

По позициям Объединенных сил возле Троицкого и Светлодарска российские боевики били из минометов 82-го калибра.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

12 октября, 2018 пятница

больше новостей

12 октября, 2018 пятница

11 октября, 2018 четверг

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать