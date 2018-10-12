На Донбассе российские боевики обстреляли украинские позиции из БМП и минометов

12 октября, 2018, 19:20

В течение пятницы российские боевики на Донбассе по меньшей мере 13 раз обстреляли позиции Объединенных сил, в том числе из запрещенного Минскими соглашениями оружия

Об этом сообщила пресс-служба штаба ООС в своей вечерней сводке в Facebook.

"Днем враг открывал прицельный огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия по позициям Объединенных сил в районе населенных пунктов Новоалександровка, Троицкое, Светлодарск, Новолуганское, Новотроицкое, Старогнатовка, Чермалык, Павлополь, Гнутово и Лебединское", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что позиции украинских военных вблизи Новолуганска оккупанты обстреляли из артиллерии калибра 100 мм и из боевых машин пехоты.

По позициям Объединенных сил возле Троицкого и Светлодарска российские боевики били из минометов 82-го калибра.