На Донбассе российские боевики обстреляли украинские позиции из БМП и минометов
12 октября, 2018, 19:20
В течение пятницы российские боевики на Донбассе по меньшей мере 13 раз обстреляли позиции Объединенных сил, в том числе из запрещенного Минскими соглашениями оружия
Об этом сообщила пресс-служба штаба ООС в своей вечерней сводке в Facebook.
"Днем враг открывал прицельный огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия по позициям Объединенных сил в районе населенных пунктов Новоалександровка, Троицкое, Светлодарск, Новолуганское, Новотроицкое, Старогнатовка, Чермалык, Павлополь, Гнутово и Лебединское", - говорится в сообщении.
Также отмечается, что позиции украинских военных вблизи Новолуганска оккупанты обстреляли из артиллерии калибра 100 мм и из боевых машин пехоты.
По позициям Объединенных сил возле Троицкого и Светлодарска российские боевики били из минометов 82-го калибра.
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