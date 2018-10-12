На День защитника Украины перекроют улицы в центре Киева
12 октября, 2018, 19:55
На День защитника Украины, 14 октября, во время проведения массовых мероприятий в центре Киева перекроют ряд улиц и изменят схему движения общественного транспорта
Об этом сообщил Департамент транспортной инфраструктуры Киевской горгосадминистрации.
Начиная с 15:00 в центре города перекроют для всех видов транспорта улицу Владимирскую, бульвар Тараса Шевченко, улицу Крещатик и Европейскую площадь.
Изменения в работе наземного общественного транспорта касаются троллейбусов маршрутов 5, 7, 8, 17 и автобусов маршрутов 24, 114 и 118.
Подробно изменения в маршрутах можно посмотреть на схемах от "Киевпастранса".
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