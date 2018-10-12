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На День защитника Украины перекроют улицы в центре Киева

На День защитника Украины, 14 октября, во время проведения массовых мероприятий в центре Киева перекроют ряд улиц и изменят схему движения общественного транспорта

Об этом сообщил Департамент транспортной инфраструктуры Киевской горгосадминистрации.

Начиная с 15:00 в центре города перекроют для всех видов транспорта улицу Владимирскую, бульвар Тараса Шевченко, улицу Крещатик и Европейскую площадь.

Изменения в работе наземного общественного транспорта касаются троллейбусов маршрутов 5, 7, 8, 17 и автобусов маршрутов 24, 114 и 118.

Подробно изменения в маршрутах можно посмотреть на схемах от "Киевпастранса".

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