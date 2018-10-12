Мирных вариантов гораздо больше, чем конфликтных, - протоиерей Коваленко о признании автокефалии в Украине
Об этом в эфире Еспресо.TV заявил руководитель проекта Открытого Православного Университета Святой Софии-Премудрости протоиерей отец Георгий Коваленко.
"Очень большое количество православных и верующих приветствует решение Вселенского Патриарха, несмотря на то, что официальная позиция Москвы и некоторых ее представителей в Украине, она агрессивно-истеричная. Мне кажется, что мирных вариантов гораздо больше, чем конфликтных. Если стороны договариваются отходить от вражды и от насилия, то тогда можно рассматривать мирные варианты. И таких вариантов - множество", - отметил отец Коваленко.
По его словам, согласно данным опроса о вариантах распределения церковного имущества, верующим было предложено 5 мирных вариантов и было получено от них еще шесть дополнительных.
"Миротворческой потенциал, потенциал христианской любви - он достаточно мощный в украинском православии, нас не удастся разъединить", - подчеркнул протоиерей.
Что касается заявлений пресс-секретаря российского президента Пескова о готовности защищать православных, отец Георгий отметил, что украинские верующие уже научились отличать провокации и фейки от реальных угроз.
"Как раз те, кто пророчат насилие, они и провоцируют его. Мы уже подобное слышали в 2014 году, весной, когда не произошло того, о чем тогда говорили российские СМИ относительно захвата Лавры. Тогда самооборона Майдана наоборот взяла под защиту Киево-Печерскую Лавру", - напомнил протоиерей Коваленко.
- Напомним, 11 октября Вселенский патриархат отменил анафему в отношении патриарха УПЦ КП Филарета и признал аннексию Киевской митрополии Москвой незаконной. Кроме того, Вселенский патриархат подтвердил предоставление автокефалии украинской церкви.
- В РПЦ заявили, что Вселенский патриарх "пересек красную линию".
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