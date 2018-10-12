Московский патриархат обиделся на Климкина и назвавав его "агентом Кремля"
Об этом сообщила пресс-служба УПЦ (МП).
В ведомстве московского патриархата утверждают, что Павел Климкин публично призывал к репрессивным мерам против них.
"Прибегая к ущербным размышлений относительно церковно-исторических событий древности, министр позволяет себе целый ряд обвинений в адрес конфессии, которая объединяет украинцев", - написали в сообщении.
Климкин в блоге издания "Украинская правда" написал, что РПЦ и УПЦ Московского патриархата все годы независимости обвиняли Киевский патриархат в раскольничестве и неканоничности.
"Московскому патриархату вообще нечего делать в Украине, потому что это каноническая территория Вселенского патриархата, а УПЦ МП с исторической точки зрения основана на нарушении канона и является результатом узурпации", - написал Климкин.
Представители УПЦ МП считают Климкина "московским агентом", потому что его сообщение появилось почти в то же время, когда Президент Украины назвал "московской агентурой" каждого, кто призывает отбирать храмы УПЦ. Это, по их мнению, соответствует идее главы МИД - лишить возможности на существование церкви МП в Украине.
Также в УПЦ МП утверждают, что такие призывы содержат признаки разжигания межконфессиональной вражды и дискриминации по религиозным убеждениям.
- Напомним, президент Украины Петр Порошенко пришел к соглашению со Вселенским патриархом Варфоломеем относительно единой поместной церкви и обратился к Верховной Раде за поддержкой идеи создания единой автокефальной церкви в Украине. УПЦ КП и УАПЦ передали Порошенко обращение к Константинопольскому патриарху относительно автокефальной церкви в Украине.
- Верховная Рада поддержала постановление о поддержке обращения относительно создания автокефальной церкви в Украине. После создания в Украине единой православной церкви УПЦ МП должна будет присоединиться или изменить название.
- Архимандрит УМП МП Кирилл (Говорун) заявил, что Томос об автокефалии Украинской православной церкви уже написан и назвал его автора. Патриарх Варфоломей сообщил патриарху Кириллу о согласии на автокефалию в Украине и назначил своих экзархов в Киеве.
- Вселенский патриархат доказал, что никогда не отдавал Киевскую митрополию в каноническую территорию Москвы.
- 11 октября Вселенский Патриархат подтвердил, что продолжает процедуру предоставления Томоса об автокефалии Украинской Православной Церкви.
- Также синод Вселенского патриархата удовлетворил апелляции патриарха Украинской православной церкви Киевского патриархата Филарета и предстоятеля Украинской автокефальной православной церкви Макария относительно снятия с них анафемы.
- Киевский Патриархат призвал иерархов УАПЦ и привлеченных к процессу единения иерархов Московского Патриархата в Украине начать подготовку Чрезвычайного Объединительного Собора.
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