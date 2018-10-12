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Московский патриархат обиделся на Климкина и назвавав его "агентом Кремля"


фото: REUTERS
Представители Украинской православной церкви МП заявили, что слова министра иностранных дел Павла Климкина о том, что московскому патриархату нет места в Украине, свидетельствуют о его причастности к "московской агентуре"

Об этом сообщила пресс-служба УПЦ (МП).

В ведомстве московского патриархата утверждают, что Павел Климкин публично призывал к репрессивным мерам против них.

"Прибегая к ущербным размышлений относительно церковно-исторических событий древности, министр позволяет себе целый ряд обвинений в адрес конфессии, которая объединяет украинцев", - написали в сообщении.

Климкин в блоге издания "Украинская правда" написал, что РПЦ и УПЦ Московского патриархата все годы независимости обвиняли Киевский патриархат в раскольничестве и неканоничности.

"Московскому патриархату вообще нечего делать в Украине, потому что это каноническая территория Вселенского патриархата, а УПЦ МП с исторической точки зрения основана на нарушении канона и является результатом узурпации", - написал Климкин.

Представители УПЦ МП считают Климкина "московским агентом", потому что его сообщение появилось почти в то же время, когда Президент Украины назвал "московской агентурой" каждого, кто призывает отбирать храмы УПЦ. Это, по их мнению, соответствует идее главы МИД - лишить возможности на существование церкви МП в Украине.

Также в УПЦ МП утверждают, что такие призывы содержат признаки разжигания межконфессиональной вражды и дискриминации по религиозным убеждениям.

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