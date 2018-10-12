Мбаппе спас Францию от позора в матче с Исландией
12 октября, 2018, 08:23
Дубль Килиана Мбаппе на последних минута матча спас сборную Франции от поражения в товарищеской игре с Исландией
В Генгаме Исландия почти до конца матча вела в счете, благодаря голам Биркира Бьярнасона на 31-й минуте и Карие Арансона на 58-й минуте. От поражения чемпионов мира спас Килиан Мбаппе, который забил на 86-й минуте, а на 90-й реализовал пенальти.
Матч закончился вничью 2:2.
Товарищеский матч
Франция - Исландия 2:2
Голы: Мбаппе, 86, 90 (с пенальти) - Бьярнасон 31, Арнасон, 58
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