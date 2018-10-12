Макрон, Трюдо и Пашинян станцевали на саммите в Ереване

12 октября, 2018, 18:56

Лидеры Франции, Армении и Канады станцевали под армянскую музыку на официальном ужине, посвященном 17-му саммиту Международной организации Франкофонии

Видео с ужина опубликовано на Youtube.

Премьер Армении Никол Пашинян, президент Франции Эммануэль Макрон и премьер Канады Джастин Трюдо вместе танцевали во время ужина в Ереване в четверг вечером.

В тот же вечер Пашинян опубликовал на своей странице в Facebook селфи с Макроном, Трюдо, принцем Монако и другими участниками саммита.

На саммит сотрудничества франкоязычных стран приехали сотни делегаций из 84 стран мира.