Макрон, Трюдо и Пашинян станцевали на саммите в Ереване
12 октября, 2018, 18:56
Лидеры Франции, Армении и Канады станцевали под армянскую музыку на официальном ужине, посвященном 17-му саммиту Международной организации Франкофонии
Видео с ужина опубликовано на Youtube.
Премьер Армении Никол Пашинян, президент Франции Эммануэль Макрон и премьер Канады Джастин Трюдо вместе танцевали во время ужина в Ереване в четверг вечером.
В тот же вечер Пашинян опубликовал на своей странице в Facebook селфи с Макроном, Трюдо, принцем Монако и другими участниками саммита.
На саммит сотрудничества франкоязычных стран приехали сотни делегаций из 84 стран мира.
- Ранее сообщалось, что Тереза Мэй исполнила свой фирменный "танец робота" на съезде Консервативной партии.
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