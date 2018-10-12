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Макрон, Трюдо и Пашинян станцевали на саммите в Ереване

Лидеры Франции, Армении и Канады станцевали под армянскую музыку на официальном ужине, посвященном 17-му саммиту Международной организации Франкофонии

Видео с ужина опубликовано на Youtube.

Премьер Армении Никол Пашинян, президент Франции Эммануэль Макрон и премьер Канады Джастин Трюдо вместе танцевали во время ужина в Ереване в четверг вечером.

В тот же вечер Пашинян опубликовал на своей странице в Facebook селфи с Макроном, Трюдо, принцем Монако и другими участниками саммита.

На саммит сотрудничества франкоязычных стран приехали сотни делегаций из 84 стран мира.

  • Ранее сообщалось, что Тереза Мэй исполнила свой фирменный "танец робота" на съезде Консервативной партии.
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