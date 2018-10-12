Лига наций: Португалия победила Польшу, результаты других матчей четверга
12 октября, 2018, 07:46
В 3-м туре группового раунда Лиги наций Португалия одолела Польшу, а Черногория и Сербия встретились впервые в истории
Лига наций. Групповой раунд. 3-й тур
Группа A3
Польша - Португалия 2:3
Голы: Пионтек, 18, Блащиковски, 77 - Андре Силва, 31, Глик, 43 (автогол), Бернарду Силва, 52
Группа B2
Россия - Швеция 0:0
Группа C1
Израиль - Шотландия 2:1
Голы: Перец, 52, Тирни, 75 (автогол) - Малгрю, 25 (с пенальти)
Группа C4
Литва - Румыния 1:2
Голы: Жулпа, 90 - Кипчу, 13, Максим, 90+4
Черногория - Сербия 0:2
Голы: Митрович, 18 (с пенальти), 81
Группа D3
Фарерские острова - Азербайджан 0:3
Голы: Алмейда, 28, 86 (с пенальти), Назаров, 67
Косово - Мальта 3:1
Голы: Кололлі, 30, 81, Муричи, 68 - Агиус, 51
- Сборные Черногории и Сербии в 3-м туре Лиги наций встретились впервые в истории.
- Сборная Украины 10 октября в товарищеском матче в Генуе сыграла вничью с Италией.
- Команда Андрея Шевченко в 3-м туре Лиги наций 16 октября в Харькове сыграет против Чехии.
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