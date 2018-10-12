 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

Лига наций: Португалия победила Польшу, результаты других матчей четверга


фото: REUTERS
В 3-м туре группового раунда Лиги наций Португалия одолела Польшу, а Черногория и Сербия встретились впервые в истории

Лига наций. Групповой раунд. 3-й тур

Группа A3

Польша - Португалия 2:3

Голы: Пионтек, 18, Блащиковски, 77 - Андре Силва, 31, Глик, 43 (автогол), Бернарду Силва, 52

Группа B2

Россия - Швеция 0:0

Группа C1

Израиль - Шотландия 2:1

Голы: Перец, 52, Тирни, 75 (автогол) - Малгрю, 25 (с пенальти)

Группа C4

Литва - Румыния 1:2

Голы: Жулпа, 90 - Кипчу, 13, Максим, 90+4

Черногория - Сербия 0:2

Голы: Митрович, 18 (с пенальти), 81

Группа D3

Фарерские острова - Азербайджан 0:3

Голы: Алмейда, 28, 86 (с пенальти), Назаров, 67

Косово - Мальта 3:1

Голы: Кололлі, 30, 81, Муричи, 68 - Агиус, 51

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

12 октября, 2018 пятница

11 октября, 2018 четверг

больше новостей

12 октября, 2018 пятница

11 октября, 2018 четверг

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать