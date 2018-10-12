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Лига наций: Хорватия принимает Англию, расписание матчей и трансляций пятницы


фото: FourFourTwo
В 3-м туре группового раунда Лиги наций сборная Хорватии сыграет против Англии

Лига наций. Групповой раунд. 3-й тур

21:45, Группа A2 - Бельгия - Швейцария, "Футбол 1"

21:45, Группа A4 - Хорватия - Англия, "Футбол 2"

21:45, Группа B3 - Австрия - Северная Ирландия

21:45, Группа C2 - Греция - Венгрия

21:45, Группа C2 - Эстония - Финляндия

21:45, Группа D2 - Беларусь - Люксембург

21:45, Группа D2 - Молдова - Сан-Марино

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