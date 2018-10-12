Лига наций: Хорватия принимает Англию, расписание матчей и трансляций пятницы
12 октября, 2018, 09:28
В 3-м туре группового раунда Лиги наций сборная Хорватии сыграет против Англии
Лига наций. Групповой раунд. 3-й тур
21:45, Группа A2 - Бельгия - Швейцария, "Футбол 1"
21:45, Группа A4 - Хорватия - Англия, "Футбол 2"
21:45, Группа B3 - Австрия - Северная Ирландия
21:45, Группа C2 - Греция - Венгрия
21:45, Группа C2 - Эстония - Финляндия
21:45, Группа D2 - Беларусь - Люксембург
21:45, Группа D2 - Молдова - Сан-Марино
- В 3-м туре группового раунда Лиги наций Португалия победила Польшу.
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Сборная Украины 10 октября в товарищеском матче в Генуе сыграла вничью с Италией.
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Команда Андрея Шевченко в 3-м туре Лиги наций 16 октября в Харькове сыграет против Чехии.
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