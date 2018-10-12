КСУ запретил Минфину собирать персональные данные для соцвыплат

12 октября, 2018, 18:15

Конституционный Суд Украины признал неконституционным сбор Министерством финансов персональных данных граждан для осуществления социальных выплат

Об этом в пятницу, 12 октября, сообщила пресс-служба КСУ в своем Facebook.

Как отмечается, Конституционный Суд Украины принял соответствующее решение в деле по конституционному представлению Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека Людмилы Денисовой относительно конституционности отдельных положений абзаца первого пункта 40 раздела VI "Заключительные и переходные положения" Бюджетного кодекса Украины.

"Конституционный Суд Украины считает, что полномочия Министерства на бесплатное получение информации, содержащей персональные данные, являются дискреционными, а потому крайне необходимо, чтобы оспариваемые положения Кодекса, которые являются основанием для осуществления соответствующих полномочий Министерством, согласовывались с конституционным принципом верховенства права, в частности такими его элементами, как юридическая определенность и запрет произвола", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что КСУ пришел к выводу, что вмешательство в конституционное право лица на частную и семейную жизнь будет считаться законным в случае наличия оснований в национальном законе, а также при условии, что такой закон будет соответствовать конституционному принципу верховенства права.

По смыслу Кодекса, отдельные положения которого признаны неконституционными, во время мониторинга пенсий, пособий, льгот, субсидий, других соцвыплат Министерство имеет право на бесплатное получение информации, содержащей персональные данные, и доступ к реестрам и банкам данных, владельцем (администратором) которых являются государственные органы или органы местного самоуправления.

Следовательно, приведенное дает Конституционному Суду Украины основания утверждать, что отдельные положения абзаца первого пункта 40 раздела VI „Заключительные и переходные положения“ Кодекса относительно права Министерства получать информацию, содержащую персональные данные, противоречат части первой статьи 8, части второй статьи 32 Конституции Украины.

Указанные положения утрачивают силу со дня принятия Конституционным Судом Украины этого решения.

Решение Конституционного Суда Украины является обязательным, окончательным и не может быть обжаловано.