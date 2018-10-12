Кремль угрожает "защищать" православных. Как русскоязычных на Донбассе
Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, передает ТАСС.
"В случае, если развивающиеся события войдут в русло противоправных действий, то, конечно, как Россия всюду защищает интересы русских и русскоязычных, то также, и об этом неоднократно говорил Путин, Россия будет защищать интересы православных", - сказал Песков.
При этом Крмель обещает "защищать" интересы православных в Украине "исключительно политико-дипломатическими мерами".
Спикер Путин также добавил, что в Кремле обеспокоены решением Синода Константинопольского патриархата о снятии с патриарха УПЦ КП Филарета и митрополита УАПЦ Макария анафемы, наложенной Московским патриархатом.
"Мы очень обеспокоены, что эти решения были приняты, потому что в данном случае можно полностью разделить ту обеспокоенность, которая высказывалась со стороны РПЦ", - сказал Песков.
В то же время пресс-секретарь Путина заявил, что "светская власть России не может вмешиваться в межцерковный диалог, никогда этого делала, и делать не будет".
- Напомним, 11 октября Вселенский патриархат отменил анафему в отношении патриарха УПЦ КП Филарета и признал аннексию Киевской митрополии Москвой незаконной. Кроме того, Вселенский патриархат подтвердил предоставление автокефалии украинской церкви.
- В РПЦ заявили, что Вселенский патриарх "пересек красную линию".
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