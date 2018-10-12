Климкин: попытки РФ использовать ситуацию на Закарпатье угрожают Европе

12 октября, 2018, 14:56

Глава МИД Украины Павел Климкин считает, что попытки России использовать ситуацию на Закарпатье угрожают и Украине, и Венгрии, и Европе

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

"Ну, а что касается России, то, надеюсь, никто не сомневается, что она пыталась и будет пытаться воспользоваться ситуацией на Закарпатье в свою пользу. И это создает фундаментальную опасность и для Украины, и для Венгрии, и для всей Европы", - написал Климкин.

Министр убежден, что нынешняя позиция Будапешта по языку действительно вредит закарпатским венграм. "Вот, например, пан Брензович знает украинский и стал народным депутатом, а какие перспективы ждут ребят и девушек из Берегова, если по окончанию школы они двух предложений не смогут связать на государственном языке?" - отметил он.

Также министр считает, что и ситуацию с двойным гражданством можно решить так, чтобы не навредить людям, которые уже имеют два паспорта.

"Я всегда утверждал, что нет никаких оснований обвинять венгров с двойным гражданством в измене или сепаратизме", - подчеркнул Климкин.