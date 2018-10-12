Климкин: попытки РФ использовать ситуацию на Закарпатье угрожают Европе
Об этом он написал на своей странице в Facebook.
"Ну, а что касается России, то, надеюсь, никто не сомневается, что она пыталась и будет пытаться воспользоваться ситуацией на Закарпатье в свою пользу. И это создает фундаментальную опасность и для Украины, и для Венгрии, и для всей Европы", - написал Климкин.
Министр убежден, что нынешняя позиция Будапешта по языку действительно вредит закарпатским венграм. "Вот, например, пан Брензович знает украинский и стал народным депутатом, а какие перспективы ждут ребят и девушек из Берегова, если по окончанию школы они двух предложений не смогут связать на государственном языке?" - отметил он.
Также министр считает, что и ситуацию с двойным гражданством можно решить так, чтобы не навредить людям, которые уже имеют два паспорта.
"Я всегда утверждал, что нет никаких оснований обвинять венгров с двойным гражданством в измене или сепаратизме", - подчеркнул Климкин.
- Напомним, на Закарпатье в городе Берегово консульство Венгрии выдавало украинцам паспорта и после принесения ими присяги на верность венгерскому государству предписывало держать в тайне факт получения второго гражданства.
- В Раде предлагают усиление ответственности за двойное гражданство. Глава МИД Венгрии Петер Сийярто угрожает Украине затормозить движение к НАТО.
- Глава МИД Украины Павел Климкин заявил, что проблемой является не только раздача венгерских паспортов, но и призыв скрыть это.
- Венгерскоеий МИД обвинил Порошенко в "разжигании ненависти" к закарпатским венграм. Главы МИД Украины и Венгрии Павел Климкин и Петер Сиярто не договорились относительно венгерских паспортов в Закарпатье.
- Венгрия помешала участию Полторака в мероприятии НАТО.
- Будапешт вызвал посла Украины из-за списка "Миротворца" чиновников с венгерскими паспортами.
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