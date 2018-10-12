 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

Кандидат в президенты Бразилии стал героем компьютерной игры. Там он бьет женщин и представителей ЛГБТ

Власти Бразилии обратила внимание на игру-боевик авторства студии BS Studio . В Bolsomito 2k18, которая вышла 6 октября, надо "побеждать коммунистов" и "спасать нацию"

Об этом пишет портал Eurogamer.

"Приготовьтесь столкнуться с разнообразными врагами, которые хотят установить уголовную и идеологическую диктатуру в стране", - говорится в описании Bolsomito 2k18. Там же упоминается о том, что авторы игры вдохновляются текущим политическим климатом в Бразилии".

По идее, Bolsomito 2k18 это такая себе пародия на бразильского политического деятеля Жаира Болсонару (Jair Bolsonaro), у которого есть шансы стать новым президентом Бразилии. После подсчета 79% голосов на выборах он набрал 46%.

Некоторые называют Болсонару "Трампом на стероидах", а сам он придерживается ультраправых взглядов. В игре его персонажи уже стал президентом Бразилии. "Герой" борется с представителями национальных меньшинств, женщинами и представителями ЛГБТ-сообщества.

 
Власти Бразилии не оценила юмор и начали расследование в отношении BS Studios, а также Steam и Valve. Там считают, что авторы пытаются "причинить моральный вред, движениям социалистов, геев и феминисток", и требуют у Valve убрать Bolsomito 2k18 из Steam.

Бывшего десантника, 63-летнего Жаира Болсонару оппоненты критикуют его за непочтительное отношение к женщинам, неприятие однополых пар, и выпали против жителей бразильских трущоб. Болсонару поддерживает введение в стране смертной казни и пыток, а также не скрывает своего восхищения действующим президентом Соединенных Штатов.

  • Напомним, в Бразилии 7 октября прошли общие выборы президента, вице-президента, депутатов парламента, губернаторов всех 26 штатов, а также депутатов региональных законодательных органов.
Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

12 октября, 2018 пятница

11 октября, 2018 четверг

больше новостей

12 октября, 2018 пятница

11 октября, 2018 четверг

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать