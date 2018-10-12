Кандидат в президенты Бразилии стал героем компьютерной игры. Там он бьет женщин и представителей ЛГБТ

12 октября, 2018, 11:02

Власти Бразилии обратила внимание на игру-боевик авторства студии BS Studio . В Bolsomito 2k18, которая вышла 6 октября, надо "побеждать коммунистов" и "спасать нацию"

Об этом пишет портал Eurogamer.

"Приготовьтесь столкнуться с разнообразными врагами, которые хотят установить уголовную и идеологическую диктатуру в стране", - говорится в описании Bolsomito 2k18. Там же упоминается о том, что авторы игры вдохновляются текущим политическим климатом в Бразилии".

По идее, Bolsomito 2k18 это такая себе пародия на бразильского политического деятеля Жаира Болсонару (Jair Bolsonaro), у которого есть шансы стать новым президентом Бразилии. После подсчета 79% голосов на выборах он набрал 46%.

Некоторые называют Болсонару "Трампом на стероидах", а сам он придерживается ультраправых взглядов. В игре его персонажи уже стал президентом Бразилии. "Герой" борется с представителями национальных меньшинств, женщинами и представителями ЛГБТ-сообщества.



Власти Бразилии не оценила юмор и начали расследование в отношении BS Studios, а также Steam и Valve. Там считают, что авторы пытаются "причинить моральный вред, движениям социалистов, геев и феминисток", и требуют у Valve убрать Bolsomito 2k18 из Steam.

Бывшего десантника, 63-летнего Жаира Болсонару оппоненты критикуют его за непочтительное отношение к женщинам, неприятие однополых пар, и выпали против жителей бразильских трущоб. Болсонару поддерживает введение в стране смертной казни и пыток, а также не скрывает своего восхищения действующим президентом Соединенных Штатов.