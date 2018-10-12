Кандидат на должность посла США в ООН отказалась от предложения Трампа, - СМИ

12 октября, 2018, 11:42

Одна из топ-менеджеров крупного американского банка Goldman Sachs и экс-советник Дональда Трампа по вопросам национальной безопасности Дина Пауэлл больше не рассматривается Белым домом как кандидат на должность постоянного представителя США в ООН

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники.

По информации агентства, Пауэлл обсудил с Трампом по телефону возможность своего назначения на должность посла в ООН. Она сказала президенту, что довольна предоставленной ей возможностью, однако отметила, что не собирается покидать руководящую должность в Goldman Sachs.

Кроме того, собеседник агентства добавил, что в Белом доме "без особого энтузиазма восприняли новость о возможном возвращении Пауэлл в политику.

9 октября президент США Дональд Трамп принял отставку посла при ООН Никки Хейли. Она оставит работу в ООН в конце года.

После этого Трамп сообщил, что рассмотрит кандидатуру своего бывшего экономического советника Дины Пауэлл на пост постоянного представителя в ООН.

Дина Пауэлл с 2017 по 2018 год была старшим советником Трампа с экономических инициатив, а также заместителем советника по национальной безопасности Герберта Макмастера (отправлен в отставку в марте 2018 года). После работы в администрации Трампа Пауэлл вернулась в Goldman Sachs.