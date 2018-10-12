Как легендарный спринтер забил первый гол в профессиональном футболе
Об этом сообщает BBC.
Болт, выступающий за австралийский клуб "Сентрал Кост Меринерс", вышел в стартовом составе своей команды в товарищеской игре против "Макартур Саут Вест Юнайтед" и отметился дублем. Его команда одержала победу со счетом 4:0.
"Мой первый выход в старте, два забитых мяча - ощущения отличные. Я рад, что смог приехать сюда и показать миру, что прогрессирую. Я хочу играть за "Меринерс", показывать свои лучшие качества и выходить на поле", - сказал Болт.
Here it is, @usainbolt, the footballer, scores his maiden Mariners goal. What a moment! Don't think limits! #SWSvCCM #CCMFC @FOXFOOTBALL pic.twitter.com/X7zrqmrYCZ— Central Coast Mariners (@CCMariners) 12 октября 2018 г.
- Усейн Болт объявил о завершении карьеры летом 2017 года.
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В марте 2017 года ямаец принял участие в тренировке немецкого футбольного клуба "Боруссия".
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