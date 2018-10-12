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Как легендарный спринтер забил первый гол в профессиональном футболе


фото: twitter
Знаменитый ямайский спринтер Усэйн Болт отметился первыми двумя голами в профессиональном футболе

Об этом сообщает BBC.

Болт, выступающий за австралийский клуб "Сентрал Кост Меринерс", вышел в стартовом составе своей команды в товарищеской игре против "Макартур Саут Вест Юнайтед" и отметился дублем. Его команда одержала победу со счетом 4:0.

"Мой первый выход в старте, два забитых мяча - ощущения отличные. Я рад, что смог приехать сюда и показать миру, что прогрессирую. Я хочу играть за "Меринерс", показывать свои лучшие качества и выходить на поле", - сказал Болт.

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