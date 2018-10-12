Facebook впервые заблокировал российские аккаунты за сбор личных данных
Об этом написал The Bell со ссылкой на официальное сообщение Facebook.
Отмечается, что аккаунты были связаны с компанией Social Data Hub.Так, Facebook направил письмо по адресу регистрации компании в Ирландию с требованием немедленно прекратить сбор и анализ данных. Также Facebook требует предоставить соцсети до 12 октября список всех использованных сведений и всех клиентов, которые имели к ним доступ, включительно с государственными структурами.
В письме отметили, что все данные, собранные в Facebook, должны быть уничтожены.
Facebook также заблокировала более 66 аккаунтов, профилей, страниц и приложений Social Data Hub, которая раньше сравнивала себя с Cambridge Analytica.
"Удаление страниц вызвано тем, что компания занималась скрейпингом (технология анализа и получения данных пользователей, - ред.), что является нарушением нашего пользовательского соглашения", - говорится в сообщении.
Отмечается, что основатель компании Social Data Hub Артур Хачуян также руководит предприятием Fubutech. Он возглавлял отдел кибернетики рекламного агентства "Апостол" Тины Канделаки до 2014 года. В обеих компаниях работает одна и та же команда из 62 человек.
Обе компании занимаются сбором, обработкой и анализом данных. Social Data Hub выполняет коммерческие заказы, а Fubutech - государственные.
В комментарии The Bell Хачуян снял с себя ответственность за то, как государственные органы распоряжаются полученными данными.
А в комментарии РБК он заявил что подаст иск в суд против Facebook в случае, если соцсеть не восстановит аккаунты.
- Напомним, 4 октября Минобороны Нидерландов заявило, что разведка Нидерландов предотвратила российскую кибератаку против находящейся в Гааге Организации по запрещению химического оружия, а также о попытке российских хакеров похитить материалы следствия по МН17. Нидерланды выслали четырех офицеров российской военной разведки и вызвали посла РФ.
- Бельгийские СМИ сообщили, что российские хакеры похитили доклад Бельгии об Украине.
- Американский кабельный телеканал MSNBC и издание The Daily Beast сообщили о том, что в начале войны с Украиной российская власть активно привлекала Facebook для политической пропаганды.
Читайте также
-
-
1 октября, 2018 Виталий Портников: Кремль пытается использовать Сенцова
-
1 октября, 2018 Сербия и Косово идут на обострение конфликта
-
26 сентября, 2018 Новые штрафы и эвакуация. Как изменятся правила парковки - инфографика
-
Читайте также
-
1 октября, 2018 Виталий Портников: Кремль пытается использовать Сенцова
-
1 октября, 2018 Сербия и Косово идут на обострение конфликта
-
26 сентября, 2018 Новые штрафы и эвакуация. Как изменятся правила парковки - инфографика