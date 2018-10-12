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Facebook впервые заблокировал российские аккаунты за сбор личных данных

Соцсеть Facebook впервые заблокировала в России больше десятка аккаунтов, которые заподозрили в нелегальном сборе и анализе данных пользователей

Об этом написал The Bell со ссылкой на официальное сообщение Facebook.

Отмечается, что аккаунты были связаны с компанией Social Data Hub.Так, Facebook направил письмо по адресу регистрации компании в Ирландию с требованием немедленно прекратить сбор и анализ данных. Также Facebook требует предоставить соцсети до 12 октября список всех использованных сведений и всех клиентов, которые имели к ним доступ, включительно с государственными структурами.

В письме отметили, что все данные, собранные в Facebook, должны быть уничтожены.

Facebook также заблокировала более 66 аккаунтов, профилей, страниц и приложений Social Data Hub, которая раньше сравнивала себя с Cambridge Analytica.

"Удаление страниц вызвано тем, что компания занималась скрейпингом (технология анализа и получения данных пользователей, - ред.), что является нарушением нашего пользовательского соглашения", - говорится в сообщении.

Отмечается, что основатель компании Social Data Hub Артур Хачуян также руководит предприятием Fubutech. Он возглавлял отдел кибернетики рекламного агентства "Апостол" Тины Канделаки до 2014 года. В обеих компаниях работает одна и та же команда из 62 человек.

Обе компании занимаются сбором, обработкой и анализом данных. Social Data Hub выполняет коммерческие заказы, а Fubutech - государственные.

В комментарии The Bell Хачуян снял с себя ответственность за то, как государственные органы распоряжаются полученными данными.

А в комментарии РБК он заявил что подаст иск в суд против Facebook в случае, если соцсеть не восстановит аккаунты.

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