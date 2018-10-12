 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

Facebook позволит публиковать 3D-изображения. Как это будет

Facebook в ближайшее время позволит создавать из обычных фотографий 3D и публиковать их в ленте

Об этом пишет The Next Web.

Несмотря на название, фотографии, по сути, не будут "настоящим 3D". Например, вы не сможете сделать фото своего пса таким, чтобы разглядеть его с каждого угла.

Фотографии Facebook 3D

Но фотографии будут иметь глубину, которая позволяет видеть вещи под разными углами и наклонами в пределах фотографии. Согласно описанию Facebook это будет "как смотреть на определенный объект сквозь окно".

Но не любое фото можно будет превратить в трехмерное. Для начала вам понадобится телефон с двумя камерами. Как пример, Facebook приводит все iPhone, у которых есть режим "Портрет".

После того, как вы сделаете снимок, Facebook использует искусственный интеллект для создания остальной части изображения, основываясь на том, что сняли камеры.

В компании отмечают, что лучше всего искусственный интеллект справится с фотографиями, сделанными с расстояния в 1-1,2 м с четким предметом на переднем плане. Кроме того, стоит избегать прозрачных объектов, например, пластика или стекла.

Читайте также: Со всеми ссорится Цукерберг: как Facebook пожирает глав компаний

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

12 октября, 2018 пятница

больше новостей

12 октября, 2018 пятница

11 октября, 2018 четверг

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать