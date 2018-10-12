Facebook позволит публиковать 3D-изображения. Как это будет

12 октября, 2018, 18:06

Facebook в ближайшее время позволит создавать из обычных фотографий 3D и публиковать их в ленте

Об этом пишет The Next Web.

Несмотря на название, фотографии, по сути, не будут "настоящим 3D". Например, вы не сможете сделать фото своего пса таким, чтобы разглядеть его с каждого угла.

Но фотографии будут иметь глубину, которая позволяет видеть вещи под разными углами и наклонами в пределах фотографии. Согласно описанию Facebook это будет "как смотреть на определенный объект сквозь окно".

Но не любое фото можно будет превратить в трехмерное. Для начала вам понадобится телефон с двумя камерами. Как пример, Facebook приводит все iPhone, у которых есть режим "Портрет".

После того, как вы сделаете снимок, Facebook использует искусственный интеллект для создания остальной части изображения, основываясь на том, что сняли камеры.

В компании отмечают, что лучше всего искусственный интеллект справится с фотографиями, сделанными с расстояния в 1-1,2 м с четким предметом на переднем плане. Кроме того, стоит избегать прозрачных объектов, например, пластика или стекла.

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