Facebook позволит публиковать 3D-изображения. Как это будет
Об этом пишет The Next Web.
Несмотря на название, фотографии, по сути, не будут "настоящим 3D". Например, вы не сможете сделать фото своего пса таким, чтобы разглядеть его с каждого угла.
Но фотографии будут иметь глубину, которая позволяет видеть вещи под разными углами и наклонами в пределах фотографии. Согласно описанию Facebook это будет "как смотреть на определенный объект сквозь окно".
Но не любое фото можно будет превратить в трехмерное. Для начала вам понадобится телефон с двумя камерами. Как пример, Facebook приводит все iPhone, у которых есть режим "Портрет".
После того, как вы сделаете снимок, Facebook использует искусственный интеллект для создания остальной части изображения, основываясь на том, что сняли камеры.
В компании отмечают, что лучше всего искусственный интеллект справится с фотографиями, сделанными с расстояния в 1-1,2 м с четким предметом на переднем плане. Кроме того, стоит избегать прозрачных объектов, например, пластика или стекла.
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