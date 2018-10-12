Эстония закупит противотанковые ракеты стоимостью 40 млн евро

12 октября, 2018, 21:40

Центр оборонных инвестиций Эстонии объявил тендер на закупку не менее 18 противотанковых ракетных комплексов общей стоимостью 40 млн евро

Об этом сообщает ERR.

Согласно плану закупок планируется приобрести по меньшей мере 18 противотанковых ракетных комплексов с боеприпасами к ним. Поставщик должен также обеспечить вспомогательное оборудование, техническую поддержку и обучение.

Оружие должно быть серийного производства и использоваться по крайней мере одним государством-членом НАТО.

"Дальность стрельбы противотанкового комплекса должна быть не менее 4000 метров, новое оружие также должно допускать уничтожение целей, находящихся за укрытием", - сказал руководитель отдела закупок Центра оборонных инвестиций Эстонии Прийт Соосаар.

Ориентировочная стоимость сделки, которая должна включать опцию приобретения дополнительных единиц, составляет 40 млн евро. Предполагается, что новая система существенно повысит противотанковый потенциал пехотных бригад.