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Дело о миллионах топ-разведчика Семочки: СБУ не проверяла данные журналистов. Документ


фото: ssu.gov.ua
Согласно официальному ответу, СБУ не проверяла информацию о якобы наличии у семьи первого заместителя службы Службы Сергея Семочки российского гражданства и имущества на миллионы долларов

Об этом заявил руководитель экспертной организации StateWatch Глеб Каневский со ссылкой на ответ СБУ, передает "Украинская правда".

"Проверка указанной в запросе информации в отношении членов семьи должностного лица другого государственного органа Службой безопасности не проводилась", - пишут в ведомстве.

Тем временем в администрации президента отказались отвечать на аналогичный вопрос: "проводился ли анализ разоблачительной информации". У украинского президента отметили, что такой ответ не предусмотрена законодательством.

 

"Просим принять во внимание, что Законом "О доступе к публичной информации" не предусмотрено обязанности распорядителя информации по созданию новых видов документов и информации, проведения анализа или внедрения отдельного вида статистики, комментирование тех или иных событий или высказываний и тому подобное", - резюмировали в АП.

Ранее журналисты программы "Наши деньги" опубликовали расследование о имущество Семочки. Из расследования следует, что он имеет только недвижимости на минимум 200 млн грн. При этом недвижимость у него появлялась во время войны с Россией.

Кроме того, журналисты установили, что Семочко вероятно находится в родственных отношениях с людьми, которые кроме гражданства Украины имеют российские паспорта и регулярно путешествуют до оккупированного Крыма.

Тем временем НАБУ открыло уголовное производство по материалам журналистского расследования относительно имущества Семочки.

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