Дело о госизмене: Януковича зовут в суд для последнего слова
Об этом во время судебного заседания заявил судья Владислав Девятко, сообщает "РБК-Украина".
Таким образом, резервные даты для выступления адвоката Александра Байдика и для последнего слова Виктора Януковича являются следующими: 09:00 19 октября, 09:00 22 октября, 09:00 23 октября, 09:00 24 октября, 09:00 25 октября, 09:00 26 октября.
"Также я обращусь к Святошинскому райсуду с просьбой перенести ваши заседания, господин Александр Горошинский, чтобы вы могли качественно работать в этом деле. Также определяем следующие даты: 09:00 29 октября, 09:00 30 октября и 09:00 31 октября. 22 октября у нас выступит Байдык, а 23 октября мы сможем услышать Виктора Януковича. Сейчас объявляется перерыв", - отметил Девятко.
- Напомним, 21 февраля в Оболонском суде Киева в режиме видеоконференции допросили президента Украины Петра Порошенко по делу о государственной измене экс-президента Виктора Януковича.
- Судья по делу Януковича обвинил его адвокатов в затягивании процесса.
- 30 июля адвокаты Януковича сорвали начало судебных дебатов по делу - не пришли на заседание. 31 июля они заявили об отводе судей и ушли с заседания. 1 августа защитники Януковича сорвали очередное судебное заседание.
- Обвинение в деле государственной измены Януковича просит Оболонский райсуд Киева признать экс-президента виновным и приговорить его к 15 годам лишения свободы.
- В противовес, защита просит полностью оправдать Януковича.
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