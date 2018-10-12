Дело о госизмене: Януковича зовут в суд для последнего слова

12 октября, 2018, 12:48

Бывший президент Виктор Янукович должен выступить с последним словом в Оболонском районном суде Киева по делу о госизмене 23 октября этого года

Об этом во время судебного заседания заявил судья Владислав Девятко, сообщает "РБК-Украина".

Таким образом, резервные даты для выступления адвоката Александра Байдика и для последнего слова Виктора Януковича являются следующими: 09:00 19 октября, 09:00 22 октября, 09:00 23 октября, 09:00 24 октября, 09:00 25 октября, 09:00 26 октября.

"Также я обращусь к Святошинскому райсуду с просьбой перенести ваши заседания, господин Александр Горошинский, чтобы вы могли качественно работать в этом деле. Также определяем следующие даты: 09:00 29 октября, 09:00 30 октября и 09:00 31 октября. 22 октября у нас выступит Байдык, а 23 октября мы сможем услышать Виктора Януковича. Сейчас объявляется перерыв", - отметил Девятко.