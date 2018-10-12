Британия раскрыла участие ГРУ РФ в кибератаке на киевское метро и одесский аэропорт
12 октября, 2018, 10:54
Лондон предоставил Киеву информацию об участии ГРУ РФ в кибератаке на Киевский метрополитен и одесский аэропорт в октябре 2017 года
Об этом заявил министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян, пишет пресс-служба ведомства.
"Предоставленная Национальным центром кибербезопасности Великобритании информация свидетельствует об участии специалистов ГРУ Российской Федерации в атаке на предприятия в октябре 2017 года. Нет гарантии, что попытки вывода из строя критических предприятий отрасли не повторятся", - говорится в сообщении.
Международный аэропорт "Одесса" и Киевский метрополитен уже внедряют ряд проектов "цифровой трансформации", уверяют в Мининфраструктуры.
- Напомним, Нидерланды и Великобритания выступают за внедрение новых санкций ЕС против России за кибератаки.
- Запад обвинил российскую военную разведку в управлении глобальными кибератаками, направленными на учреждения от спортивных антидопинговых органов к АЭС и лабораторий по исследованию химического оружия.
- 4 октября стало известно, что четверо сотрудников ГРУ РФ пытались похитить в малазийской власти данные международного следствия по делу катастрофы малайзийского "Боинга" на востоке Украины, за что их позже выслали из Нидерландов.
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