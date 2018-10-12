Британия раскрыла участие ГРУ РФ в кибератаке на киевское метро и одесский аэропорт

12 октября, 2018, 10:54

Лондон предоставил Киеву информацию об участии ГРУ РФ в кибератаке на Киевский метрополитен и одесский аэропорт в октябре 2017 года

Об этом заявил министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян, пишет пресс-служба ведомства.

"Предоставленная Национальным центром кибербезопасности Великобритании информация свидетельствует об участии специалистов ГРУ Российской Федерации в атаке на предприятия в октябре 2017 года. Нет гарантии, что попытки вывода из строя критических предприятий отрасли не повторятся", - говорится в сообщении.

Международный аэропорт "Одесса" и Киевский метрополитен уже внедряют ряд проектов "цифровой трансформации", уверяют в Мининфраструктуры.