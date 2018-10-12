Британия поможет Украине создать суд по вопросам интеллектуальной собственности

12 октября, 2018, 12:51

Великобритания предоставит техническую поддержку для создания в Украине суда по вопросам интеллектуальной собственности

Об этом сообщает портал "Судебная власть Украины".

10 октября 2018 в Лондоне состоялось заседание Международного консультативного совета по созданию и деятельности Высшего суда по вопросам интеллектуальной собственности в Украине. Члены МКР обговоилы разработки программы обучения судей Высшего суда по вопросам интеллектуальной собственности Украины, структуру и процессуальные вопросы.

Мероприятие организовано по инициативе Проекта технической помощи при поддержке правительства Великобритании. Он реализуется Центром изучения коммерческого права Лондонского университета Королевы Марии и финансируется правительством Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии.

Был открыт консультационный Проект Великобритании по оказанию технической помощи Украине по созданию IP-суда. Проектом предусмотрено, что специалисты в области права Лондонского университета королевы Марии в течение 2 лет оказывать техническую помощь Украине по вопросу создания Высшего суда по вопросам интеллектуальной собственности. В частности британские эксперты проанализируют всю правовую базу в Украине, регулирующее деятельность Высшего суда по интеллектуальной собственности, и разработают международную учебную программу для вновь судей ИР с учетом лучших мировых стандартов.

Международный консультативный совет (International Advisory Board) - группа международных экспертов, выдающихся судей-практиков и ученых из Великобритании, Украины, Франции и Германии, которые имеют опыт работы с правом интеллектуальной собственности.