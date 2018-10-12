 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

Британия поможет Украине создать суд по вопросам интеллектуальной собственности


фото: censor.net
Великобритания предоставит техническую поддержку для создания в Украине суда по вопросам интеллектуальной собственности

Об этом сообщает портал "Судебная власть Украины".

10 октября 2018 в Лондоне состоялось заседание Международного консультативного совета по созданию и деятельности Высшего суда по вопросам интеллектуальной собственности в Украине. Члены МКР обговоилы разработки программы обучения судей Высшего суда по вопросам интеллектуальной собственности Украины, структуру и процессуальные вопросы.

Мероприятие организовано по инициативе Проекта технической помощи при поддержке правительства Великобритании. Он реализуется Центром изучения коммерческого права Лондонского университета Королевы Марии и финансируется правительством Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии.

Был открыт консультационный Проект Великобритании по оказанию технической помощи Украине по созданию IP-суда. Проектом предусмотрено, что специалисты в области права Лондонского университета королевы Марии в течение 2 лет оказывать техническую помощь Украине по вопросу создания Высшего суда по вопросам интеллектуальной собственности. В частности британские эксперты проанализируют всю правовую базу в Украине, регулирующее деятельность Высшего суда по интеллектуальной собственности, и разработают международную учебную программу для вновь судей ИР с учетом лучших мировых стандартов.

Международный консультативный совет (International Advisory Board) - группа международных экспертов, выдающихся судей-практиков и ученых из Великобритании, Украины, Франции и Германии, которые имеют опыт работы с правом интеллектуальной собственности.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

12 октября, 2018 пятница

больше новостей

12 октября, 2018 пятница

11 октября, 2018 четверг

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать