Бойцы ООС контролируют ситуацию: потери оккупантов за сутки - 8 человек

12 октября, 2018, 07:43

В течение минувших суток ни один украинский военнослужащий не погиб и не получил ранения на Донбассе

Об этом сообщает пресс-центр штаба Операции объединенных сил на своей странице в Facebook.

Вчера ситуация на Востоке Украины оставалась контролируемой: противники 27 раз открывали огонь по позициям украинской армии, из них 10 раз - с запрещенного Минскими соглашениями оружия.

Во враждебные обстрелы попали позиции в районе населенных пунктов Крымское, Новозвановка, Троицкое, Луганское, Светлодарск, Красногоровка, Марьинка, Чермалык, Павлополь, Гнутово, Водяное, Лебединский и Широкино.

Российские оккупационные войска били из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Позиции в районе населенных пунктов Луганское, Чермалык и Лебединский накрыли огнем из минометов 120-го калибра, а опорные пункты у Луганского, Светлодарска и Гнутово - из минометов калибра 82 мм. По защитниках Водяного били из вооружения боевых машин пехоты.

"Потерь среди личного состава Объединенных сил нет. По данным разведки, двух боевиков российско-оккупационных войск прошедшие сутки уничтожено и шесть - ранены", - отметили в ведомстве.

Сегодня, 12 октября, российские наемники уже 3 раза обстреляли позиции у населенных пунктов Марьинка, Тарамчук и Гнутово из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.