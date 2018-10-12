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Boston Dynamics научила роботов паркура и "подружила" их с лестницей

Boston Dynamics опубликовала новые видео со своими работами: Atlas научился перепрыгивать через препятствия, а робота Spot показали на прогулке по строительной площадке

Видео опубликовано на канале компании в YouTube.

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