Boston Dynamics научила роботов паркура и "подружила" их с лестницей
12 октября, 2018, 14:50
Boston Dynamics опубликовала новые видео со своими работами: Atlas научился перепрыгивать через препятствия, а робота Spot показали на прогулке по строительной площадке
Видео опубликовано на канале компании в YouTube.
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