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Австралийские пожарные выпустили откровенный календарь для благотворительности

Огнеборцы из Австралии снялись с различными животными, чтобы создать новый календарь. Деньги от продажи направят на благотворительность

Календарь можно найти на специальном сайте.

Пожарные снимаются для таких календарей уже 24 года. Они делают это для того, чтобы продавать новые экземпляры и собирать средства на благотворительность.

В этом году пожарные решили фотографироваться не одни. С ними на снимках появились животные: собачки, коалы и вомбаты. Для этой фотосессии спасатели тренировались в спортзале несколько месяцев. Так они уже собрали на благотворительность почти $ 2,5 миллиона.

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