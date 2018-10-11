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Знаменитый английский футболист будет тренировать клуб, которому отказал Фонсека


фото: Sky Sports
Звездный защитник "Челси" и сборной Англии Джон Терри стал ассистентом главного тренера "Астон Виллы"

Об этом сообщает официальный сайт клуба из Бирмингема.

Терри стал ассистентом нового главного тренера "Астон Виллы" Дина Смита. В прошлом сезоне Терри выступал за бирмингемцев, сыграл 36 матчей и забил 1 гол.

Кроме этого, "Астон Вилле" назначил спортивным директором Хесуса Гарсию Питарха, который ранее работал на аналогичных должностях в испанских "Валенсии" и "Атлетико".

Новый тренерский штаб назначен после увольнения Стива Брюса и призван улучшить результаты команды. В прошлом сезоне бирмингемцы остановились в шаге от выхода в Премьер-лигу. В нынешнем сезоне "Астон Вилла" после 12 туров набрала во втором английском дивизионе 15 очков и занимает 15-е место в турнирной таблице.

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