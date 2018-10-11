Знаменитый английский футболист будет тренировать клуб, которому отказал Фонсека

11 октября, 2018, 12:40

Звездный защитник "Челси" и сборной Англии Джон Терри стал ассистентом главного тренера "Астон Виллы"

Об этом сообщает официальный сайт клуба из Бирмингема.

Терри стал ассистентом нового главного тренера "Астон Виллы" Дина Смита. В прошлом сезоне Терри выступал за бирмингемцев, сыграл 36 матчей и забил 1 гол.

Кроме этого, "Астон Вилле" назначил спортивным директором Хесуса Гарсию Питарха, который ранее работал на аналогичных должностях в испанских "Валенсии" и "Атлетико".

Новый тренерский штаб назначен после увольнения Стива Брюса и призван улучшить результаты команды. В прошлом сезоне бирмингемцы остановились в шаге от выхода в Премьер-лигу. В нынешнем сезоне "Астон Вилла" после 12 туров набрала во втором английском дивизионе 15 очков и занимает 15-е место в турнирной таблице.

We are delighted to announce the appointments of Dean Smith as our new Head Coach, John Terry as Assistant Coach and Jesus Garcia Pitarch as Sporting Director



Full story https://t.co/gNj5QrSa7c#OneOfOurOwn #AVFC pic.twitter.com/HUPSQ8BiDz — Aston Villa FC (@AVFCOfficial) 10 октября 2018 г.