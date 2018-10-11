Знаменитый английский футболист будет тренировать клуб, которому отказал Фонсека
Об этом сообщает официальный сайт клуба из Бирмингема.
Терри стал ассистентом нового главного тренера "Астон Виллы" Дина Смита. В прошлом сезоне Терри выступал за бирмингемцев, сыграл 36 матчей и забил 1 гол.
Кроме этого, "Астон Вилле" назначил спортивным директором Хесуса Гарсию Питарха, который ранее работал на аналогичных должностях в испанских "Валенсии" и "Атлетико".
Новый тренерский штаб назначен после увольнения Стива Брюса и призван улучшить результаты команды. В прошлом сезоне бирмингемцы остановились в шаге от выхода в Премьер-лигу. В нынешнем сезоне "Астон Вилла" после 12 туров набрала во втором английском дивизионе 15 очков и занимает 15-е место в турнирной таблице.
We are delighted to announce the appointments of Dean Smith as our new Head Coach, John Terry as Assistant Coach and Jesus Garcia Pitarch as Sporting Director— Aston Villa FC (@AVFCOfficial) 10 октября 2018 г.
Full story https://t.co/gNj5QrSa7c#OneOfOurOwn #AVFC pic.twitter.com/HUPSQ8BiDz
- Джон Терри объявил о завершении карьеры 7 октября.
- "Астон Вилла" рассматривал на должность главного тренера кандидатуру португальца Паулу Фонсеки, который возглавляет "Шахтер".
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