Задержанный в Германии болгарин признался в убийстве журналистки, - СМИ
"Он признался в содеянном, говорит, что был пьян и под воздействием наркотиков после какого-то дня рождения и что ничего не помнит. Он не такой человек, начал передо мной плакать", - рассказала Красимирова.
Она также утверждает, что Северин - умственно отсталый, принимал какие-то таблетки, но она перестала ему их давать. Кроме Северина, у нее еще семеро детей. Красимирова изъявила желание, чтобы ее сына судили в Германии и чтобы там и отбывал тюремное заключение, поскольку, по ее словам, в Болгарии она опасается за его жизнь.
Ожидается, что в четверг, 11 октября, суд Нижней Саксонии вынесет решение относительно экстрадиции Красимирова в Болгарию.
Накануне правоохранительные органы Германии задержали подозреваемого в убийстве болгарской журналистки Виктории Мариновой.
- Напомним, 6 октября в болгарском городе Русе изнасиловали и убили административного директора и ведущую регионального канала TVN Викторию Маринову. Последней темой, над которой она работала, был так называемый GPGate – скандал вокруг хищения средств из фондов ЕС.
- На следующий день болгарские правоохранители задержали первого подозреваемого в убийстве.
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