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Из глаза индийца извлекли червя длиной 15 сантиметров. Мужчина заразился через укус комаря

60-летний безымянный пациент обратился в больницу в Карнатаку, Индия, потому что вокруг его зрачков поселился огромный червь

Об этом пишет Mirror.

Врач Шрикант Шетти немедленно удалил червя и поместил в пластиковый контейнер. Извлеченное существо в длину оказалось около 15 сантиметров. Операцию сняли на видео.

По сообщению, это был паразит Wuchereria Bancrofti, который распространяется через укусы комаров.

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