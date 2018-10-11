Из глаза индийца извлекли червя длиной 15 сантиметров. Мужчина заразился через укус комаря
11 октября, 2018, 16:53
60-летний безымянный пациент обратился в больницу в Карнатаку, Индия, потому что вокруг его зрачков поселился огромный червь
Об этом пишет Mirror.
Врач Шрикант Шетти немедленно удалил червя и поместил в пластиковый контейнер. Извлеченное существо в длину оказалось около 15 сантиметров. Операцию сняли на видео.
По сообщению, это был паразит Wuchereria Bancrofti, который распространяется через укусы комаров.
- В Индии женщина заставила своего 14-летнего сына и его друзей изнасиловать свою девятилетнюю падчерицу, а потом убила ее
- Напомним, в России женщина зарубила собственную дочь топором и хотела расчленить, потому что девочка не хотела становиться мусульманкой.
- Тем временем пару христиан-радикалов в США посадили пожизненно: они отказались от врачей для 10-месячной дочери, которая умерла от голода.
Читайте также
-
-
1 октября, 2018 Виталий Портников: Кремль пытается использовать Сенцова
-
1 октября, 2018 Сербия и Косово идут на обострение конфликта
-
26 сентября, 2018 Новые штрафы и эвакуация. Как изменятся правила парковки - инфографика
-
Читайте также
-
1 октября, 2018 Виталий Портников: Кремль пытается использовать Сенцова
-
1 октября, 2018 Сербия и Косово идут на обострение конфликта
-
26 сентября, 2018 Новые штрафы и эвакуация. Как изменятся правила парковки - инфографика