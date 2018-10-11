Испанский клуб поразил странной формой с сердцем и кровеносными сосудами

11 октября, 2018, 16:52

Испанский футбольный клуб "Самора" презентовал необычный комплект формы, на котором изображены сердце и кровеносные сосуды

Об этом сообщает "Самора" в twitter.

На новом комплекте формы клуба четвертого испанского дивизиона изображена кровеносная система человека и сердце, расположенное в центре футболки.

На спинах игроков содержится надпись "Кровь – это красная жидкость, которая несет жизнь через наше тело, которое рождается и течет из сердца, чтобы кормить наши эмоции и чувства".

Форма вызвала большой резонанс, благодаря которому о испанской команде написало большинство мировых спортивных изданий.

The designer really put his heart into this kit RT @brfootball: The new @ZCFoficial kit is an original pic.twitter.com/IDKJLTgFfp — Chops (@Dave_kav) 11 октября 2018 г.