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Испанский клуб поразил странной формой с сердцем и кровеносными сосудами


фото: twitter
Испанский футбольный клуб "Самора" презентовал необычный комплект формы, на котором изображены сердце и кровеносные сосуды

Об этом сообщает "Самора" в twitter.

На новом комплекте формы клуба четвертого испанского дивизиона изображена кровеносная система человека и сердце, расположенное в центре футболки.

На спинах игроков содержится надпись "Кровь – это красная жидкость, которая несет жизнь через наше тело, которое рождается и течет из сердца, чтобы кормить наши эмоции и чувства".

Форма вызвала большой резонанс, благодаря которому о испанской команде написало большинство мировых спортивных изданий.

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