Ягланд: российская делегация не вернется в ПАСЕ в следующем году

11 октября, 2018, 14:18

Генеральный секретарь Совета Европы Турбьерн Ягланд сообщил о решении Российской Федерации не возвращаться к работе в ПАСЕ в январе

Об этом он заявил депутатам ассамблеи, сообщает Европейская правда.

Генсек напомнил, что Россия должна восстановить работу в ПАСЕ в январе - иначе она останется за пределами ассамблеи на весь год.

"Если страна-член не внесет заявку о своих полномочиях в январе, то она будет вне учреждения на протяжении всего года", - заявил он.

"То, что я услышал от России, они не вернутся в январе. Это то, что мне было сказано", - сообщил генсек, добавив, что "не согласен с такой позицией российской стороны".

9 октября в ПАСЕ планировали рассмотреть вопрос о снятии санкционного давления с РФ. Москва уже больше года не платит деньги в бюджет СЕ и шантажирует Страсбург прекращением своей работы в организации. Депутатам предлагали встать на путь "прощения" - закрыть глаза на нарушения России и забыть о санкциях в отношении российских депутатов.