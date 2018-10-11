Вспышка сальмонеллеза: на Хмельнитчине в детсаду отравились 56 человек

11 октября, 2018, 12:25

В Нетишине Хмельницкой области в результате вспышки острой кишечной инфекции в дошкольном учебном заведении № 6 "Радуга" количество заболевших увеличилось до 56 человек, из них 44 - дети

Об этом заявила заведующая отделением организации эпидемиологических исследований ГУ "Хмельницкий областной лабораторный центр МЗ Украины" Татьяна Федак, сообщает "Укринформ".

"По состоянию на 10 октября 2018 зарегистрировано 56 человек с острым кишечным отравлением, среды них 44 ребенка. Подавляющее число больных (45 человек, из них 38 дети) имеет среднюю тяжесть течения инфекционного заболевания. У всех больных подозревают сальмонеллез", - отметила она.

По ее словам, у 31 больного этот диагноз уже лабораторно подтвержден. Сейчас исследование продолжается.

В Хмельницком областном лабораторном центре также сообщили, что по результатам бактериологических обследований объектов окружающей среды, в организации пищевых продуктов выделена сальмонелла энтеритидис в столовой детского сада - на овощах (капусте, моркови, овощном рагу, яблоках), на столах, досках для резки мяса, а также на отдельных предметах в детских комнатах.