Вспышка сальмонеллеза: на Хмельнитчине в детсаду отравились 56 человек
Об этом заявила заведующая отделением организации эпидемиологических исследований ГУ "Хмельницкий областной лабораторный центр МЗ Украины" Татьяна Федак, сообщает "Укринформ".
"По состоянию на 10 октября 2018 зарегистрировано 56 человек с острым кишечным отравлением, среды них 44 ребенка. Подавляющее число больных (45 человек, из них 38 дети) имеет среднюю тяжесть течения инфекционного заболевания. У всех больных подозревают сальмонеллез", - отметила она.
По ее словам, у 31 больного этот диагноз уже лабораторно подтвержден. Сейчас исследование продолжается.
В Хмельницком областном лабораторном центре также сообщили, что по результатам бактериологических обследований объектов окружающей среды, в организации пищевых продуктов выделена сальмонелла энтеритидис в столовой детского сада - на овощах (капусте, моркови, овощном рагу, яблоках), на столах, досках для резки мяса, а также на отдельных предметах в детских комнатах.
- Ранее сообщалось, что в результате вспышки кишечной инфекции в больницу попал 21 человек.
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