Водитель боевиков-минеров из Горловки сдался украинским полицейским

11 октября, 2018, 21:52

Житель временно оккупированной Горловки, прослужив полтора года на передовых позициях террористов, решил сдаться украинским правоохранителям в Бахмуте

Об этом в четверг, 11 октября, сообщила пресс-служба Бахмутского отдела полиции Донецкой области.

Как отмечается, 34-летний горловчанин с конца 2016 года находился в составе НЗФ. К террористам наемник пришел в поисках заработка.

На российском военном транспорте возил боевиков, которые минировали окрестности города и зерновые поля.

По словам экс-наемника, в составе его подразделения было с десяток боевиков, которые служили с 2014 года, остальной личный состав постоянно менялась из-за "текучки".

"После нескольких месяцев обучения новобранцу выдали автомат и экипировали. Он был назначен на должность водителя взвода саперов. В обязанности боевика входило обслуживание боевой машины и доставка военнослужащих на передовые позиции в окрестностях Горловки. Мужчина говорит, что военные "Уралы" были привезены из РФ, а саперы минировали и лесопосадки, и поля с зерном", - отметили в пресс-службе нацполиции.

Впоследствии наемник покинул ряды террористов. Мужчина уехал в РФ, где сменил несколько мест работы, но потом решил начать новую жизнь на территории, подконтрольной Украине.

"Согласно ч. 6 ст. 260 Уголовного кодекса Украины, лицо, которое находилось в составе вооруженных формирований, добровольно вышло из них и сообщило об этом органам государственной власти, освобождается от уголовной ответственности. Мужчина воспользовался предоставленным государством шансом", - говорится в сообщении.

Чтобы начать мирную жизнь, бывший участник незаконных вооруженных формирований приехал в Бахмут и сотрудничает со следствием. Операцию вывода из боевика с оккупированной территории провели полицейские совместно с пограничниками.

На данный момент он дает показания и сотрудничает со следствием. Полицейские проверяют деятельность бывшего боевика в составе войск террористической "ДНР".