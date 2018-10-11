Вертолетную площадку Януковича отдали коммунальному предприятию
Об этом заявил начальник управления Нацагентства по розыску и менеджменту активов Виталий Резник, сообщает "Украинская правда".
Отмечается, что сегодня, 11 октября, состоялось заседание Тендерного комитета АРМА, который управляет активами, арестованными в коррупционных уголовных делах. В результате руководителем избрали коммунальное предприятие "Центр организации дорожного движения".
Вместе с тем, во время заседания сообщили о якобы заминировании здания. Как сообщила пресс-секретарь полиции Киева Оксана Блыщик, информация о заминировании не подтвердилась.
КП "Центр организации дорожного движения" принадлежит Киевскому городскому совету. Он специализируется на обслуживании наземного транспорта.
- 16 октября националисты из "Национального корпуса", ВО "Свобода" и "Правого сектора" заявили, что взяли под свой контроль вертолетную площадку Януковича, расположенную на Парковой дороге возле Верховной Рады.
- Активисты требуют вернуть здание в государственную собственность, провести открытый конкурс по ее целевому назначению, провести независимую и открытую оценку всего комплекса, включая стоимость земли и прочее.
- В Генеральной прокуратуре напомнили, что досудебное расследование в уголовном производстве по факту незаконного строительства объекта инженерной и транспортной инфраструктуры (вертолетной площадки) еще не завершено.
- Напомним, прокуратура Киева передала вертолетную площадку на Парковой дороге в непосредственное управление государственного предприятия.
Читайте также
-
-
1 октября, 2018 Виталий Портников: Кремль пытается использовать Сенцова
-
1 октября, 2018 Сербия и Косово идут на обострение конфликта
-
26 сентября, 2018 Новые штрафы и эвакуация. Как изменятся правила парковки - инфографика
-
Читайте также
-
1 октября, 2018 Виталий Портников: Кремль пытается использовать Сенцова
-
1 октября, 2018 Сербия и Косово идут на обострение конфликта
-
26 сентября, 2018 Новые штрафы и эвакуация. Как изменятся правила парковки - инфографика