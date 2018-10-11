Вертолетную площадку Януковича отдали коммунальному предприятию

11 октября, 2018, 14:32

Арестованный конгрессно-выставочный центр "Парковый", известный как "вертолетная площадка Януковича", отдали в управление столичному коммунальному предприятию

Об этом заявил начальник управления Нацагентства по розыску и менеджменту активов Виталий Резник, сообщает "Украинская правда".

Отмечается, что сегодня, 11 октября, состоялось заседание Тендерного комитета АРМА, который управляет активами, арестованными в коррупционных уголовных делах. В результате руководителем избрали коммунальное предприятие "Центр организации дорожного движения".

Вместе с тем, во время заседания сообщили о якобы заминировании здания. Как сообщила пресс-секретарь полиции Киева Оксана Блыщик, информация о заминировании не подтвердилась.

КП "Центр организации дорожного движения" принадлежит Киевскому городскому совету. Он специализируется на обслуживании наземного транспорта.