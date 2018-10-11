 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

В Италии обвалился еще один мост

На итальянском острове Сардиния обвалилась часть моста через реку Санта-Лючия, из-за чего коммуна Капотерра оказалась в изоляции

Об этом сообщает итальянское издание ANSA.

Из-за сильного дождя река вышла из берегов, что привело к разрушению.

За несколько часов до аварии мост, объединяющий города Кальяри и Капотерра, закрыли. Вследствие разрушения коммуна Капотерра оказалась в изоляции.

Сообщений о жертвах и пострадавших пока не поступало.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

11 октября, 2018 четверг

больше новостей

11 октября, 2018 четверг

10 октября, 2018 среда

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать