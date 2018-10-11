В Италии обвалился еще один мост
11 октября, 2018, 16:27
На итальянском острове Сардиния обвалилась часть моста через реку Санта-Лючия, из-за чего коммуна Капотерра оказалась в изоляции
Об этом сообщает итальянское издание ANSA.
Из-за сильного дождя река вышла из берегов, что привело к разрушению.
За несколько часов до аварии мост, объединяющий города Кальяри и Капотерра, закрыли. Вследствие разрушения коммуна Капотерра оказалась в изоляции.
Сообщений о жертвах и пострадавших пока не поступало.
Weather alert in Sardinia in Cagliari: red code. Heavy rains and floods. pic.twitter.com/0964AaZ7RT— Emanuela Atzeni (@atzeni_emanuela) 10 октября 2018 г.
- Напомним, 14 августа в итальянском городе Генуя обвалилась часть автомобильного моста. В результате разрушения погиб по меньшей мере 41 человек.
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