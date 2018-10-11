В Италии обвалился еще один мост

11 октября, 2018, 16:27

На итальянском острове Сардиния обвалилась часть моста через реку Санта-Лючия, из-за чего коммуна Капотерра оказалась в изоляции

Об этом сообщает итальянское издание ANSA.

Из-за сильного дождя река вышла из берегов, что привело к разрушению.

За несколько часов до аварии мост, объединяющий города Кальяри и Капотерра, закрыли. Вследствие разрушения коммуна Капотерра оказалась в изоляции.

Сообщений о жертвах и пострадавших пока не поступало.