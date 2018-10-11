 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

В Индонезии новое землетрясение, есть погибшие

По меньшей мере три человека погибли и четверо ранены после мощного землетрясения, произошедшего возле популярного туристического острова Бали

Об этом, ссылаясь на власти Индонезии, пишет AP.

Землетрясение произошло в четверг в 157 километрах к северо-западу от популярного острова Бали на глубине 10 километров.

Представитель агентства по борьбе со стихийными бедствиями Индонезии, написал в Twitter о повреждении нескольких домов в результате землетрясения магнитудой 6 баллов, который ударил по Бали и Восточной Яве.

В конце сентября страна пострадала от землетрясения магнитудой 7,5 баллов и цунами. Наибольшие разрушения зафиксированы в г. Палу на острове Сулавеси, население города составляло около 350 тыс. лиц.

Агентство Индонезии по стихийным бедствиям сообщает, что 28 сентября на острове Сулавеси погибли 2045 человек.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

11 октября, 2018 четверг

больше новостей

11 октября, 2018 четверг

10 октября, 2018 среда

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать