В Индонезии новое землетрясение, есть погибшие

11 октября, 2018, 12:32

По меньшей мере три человека погибли и четверо ранены после мощного землетрясения, произошедшего возле популярного туристического острова Бали

Об этом, ссылаясь на власти Индонезии, пишет AP.

Землетрясение произошло в четверг в 157 километрах к северо-западу от популярного острова Бали на глубине 10 километров.

Представитель агентства по борьбе со стихийными бедствиями Индонезии, написал в Twitter о повреждении нескольких домов в результате землетрясения магнитудой 6 баллов, который ударил по Бали и Восточной Яве.

В конце сентября страна пострадала от землетрясения магнитудой 7,5 баллов и цунами. Наибольшие разрушения зафиксированы в г. Палу на острове Сулавеси, население города составляло около 350 тыс. лиц.

Агентство Индонезии по стихийным бедствиям сообщает, что 28 сентября на острове Сулавеси погибли 2045 человек.