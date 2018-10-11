В Индонезии новое землетрясение, есть погибшие
11 октября, 2018, 12:32
По меньшей мере три человека погибли и четверо ранены после мощного землетрясения, произошедшего возле популярного туристического острова Бали
Об этом, ссылаясь на власти Индонезии, пишет AP.
Землетрясение произошло в четверг в 157 километрах к северо-западу от популярного острова Бали на глубине 10 километров.
Представитель агентства по борьбе со стихийными бедствиями Индонезии, написал в Twitter о повреждении нескольких домов в результате землетрясения магнитудой 6 баллов, который ударил по Бали и Восточной Яве.
В конце сентября страна пострадала от землетрясения магнитудой 7,5 баллов и цунами. Наибольшие разрушения зафиксированы в г. Палу на острове Сулавеси, население города составляло около 350 тыс. лиц.
Агентство Индонезии по стихийным бедствиям сообщает, что 28 сентября на острове Сулавеси погибли 2045 человек.
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