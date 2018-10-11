В Ичне еще раздаются одиночные взрывы, - Минобороны

11 октября, 2018, 22:33

На территории военных складов в Ичнянском районе Черниговщины продолжается ликвидация очагов тления, наблюдаются одиночные взрывы слабой интенсивности

Об этом проинформировал с места чрезвычайной ситуации начальник Управления коммуникаций и прессы Министерства обороны подполковник Алексей Чернобай, информирует пресс-служба ведомства.

"По состоянию на 19.00 на технической территории продолжается ликвидация очагов тления. Наблюдаются одиночные взрывы слабой интенсивности", - сказал Чернобай.

“На территории 6-го арсенала работают пожарные танки (ГПМ-54), инженерные машины разграждения и пожарные машины. Два пожарных самолета АН-32П авиации ГСЧС в течение дня осуществили 25 сбросов воды. На административной территории работают 15 групп разминирования, которые продолжают осуществлять поверхностное очищение”, - проинформировали в Минобороны.

В населенных пунктах вблизи арсенала работает 21 пиротехническая группа от ГСЧС с целью выявления и очистки местности от взрывоопасных предметов.