В Ичне еще раздаются одиночные взрывы, - Минобороны
Об этом проинформировал с места чрезвычайной ситуации начальник Управления коммуникаций и прессы Министерства обороны подполковник Алексей Чернобай, информирует пресс-служба ведомства.
"По состоянию на 19.00 на технической территории продолжается ликвидация очагов тления. Наблюдаются одиночные взрывы слабой интенсивности", - сказал Чернобай.
“На территории 6-го арсенала работают пожарные танки (ГПМ-54), инженерные машины разграждения и пожарные машины. Два пожарных самолета АН-32П авиации ГСЧС в течение дня осуществили 25 сбросов воды. На административной территории работают 15 групп разминирования, которые продолжают осуществлять поверхностное очищение”, - проинформировали в Минобороны.
В населенных пунктах вблизи арсенала работает 21 пиротехническая группа от ГСЧС с целью выявления и очистки местности от взрывоопасных предметов.
- Напомним, во вторник, 9 октября, на 6-м арсенале, что в районе населенного пункта Ичня Черниговской области, под утро на технической территории произошел взрыв.
- Впоследствии стало известно, что из населенного пункта Ичня и районов, которые находятся в зоне поражения, эвакуировали уже свыше 10 тысяч человек. Позже стало известно, что в результате взрывов в зоне поражения оказались 30 населенных пунктов, а это около 20 тысяч человек.
- Позже жители Ични рассказали о своей эвакуации после взрывов.
- Представители СБУ не исключают, что взрыв боеприпасов на 6-м арсенале произошел в результате диверсии, ведь подрыв арсенала произошел в 4 разных местах.
- По состоянию на утро четверга, 11 октября, на 6-м арсенале раздавались редкие одиночные взрывы на двух тлеющих площадках, впрочем сам пожар удалось ликвидировать 10 октября.
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