В Полтаве 15-летний подросток протаранил автомобиль патрульных

11 октября, 2018, 21:38

В Полтаве 15-летний подросток устроил погоню и протаранил автомобиль патрульной полиции

Об этом сообщает пресс-служба областной полиции.

На улице Европейской экипаж патрульной полиции обратил внимание на автомобиль Nissan Terrano, водитель которого проехал на запрещенный сигнал светофора. Требование остановиться он проигнорировал.

Включив специальный звуковой сигнал, патрульные начали приближаться к нарушителя, но водитель Nissan не собирался останавливаться.

Руководитель убегал от полицейских около 10 минут и продолжал игнорировать требование патрульных об остановке. По рации инспекторы передали ориентировку другим экипажам. Во время преследования водитель неоднократно нарушал правила дорожного движения и создавал аварийную ситуацию.

Впоследствии автомобиль нарушителя заблокировали. Это не остановило водителя, он совершил наезд на патрульный автомобиль Toyota Prius. В результате столкновения автомобили получили механические повреждения.

Инспекторы немедленно вызвали на место происшествия родителей 15-летнего юношу. Как оказалось впоследствии, парень без разрешения взял автомобиль у родных, а погоню устроил потому, что захотелось драйва.