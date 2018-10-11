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В Нью-Йорке теперь можно указывать "третий пол" в свидетельстве о рождении


фото: schoolsweek.co.uk
Мэр Нью-Йорка Билл де Блазио подписал законопроект, который официально позволяет указывать "третий пол" в свидетельстве о рождении

Об этом говорится на сайте мэра.

"Третий пол" будет обозначаться как X. Этой возможностью смогут воспользоваться все жители, которые родились в Нью-Йорке.

"Новое законодательство позволит жителям Нью-Йорка иметь свидетельства о рождении, которые лучше отражают их личность, а также укрепляет приверженность города к правам ЛГБТ-сообщества", - заявил мэр.

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Закон вступит в силу с 1 января 2019 года.

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