В Нью-Йорке теперь можно указывать "третий пол" в свидетельстве о рождении
11 октября, 2018, 10:53
Мэр Нью-Йорка Билл де Блазио подписал законопроект, который официально позволяет указывать "третий пол" в свидетельстве о рождении
Об этом говорится на сайте мэра.
"Третий пол" будет обозначаться как X. Этой возможностью смогут воспользоваться все жители, которые родились в Нью-Йорке.
"Новое законодательство позволит жителям Нью-Йорка иметь свидетельства о рождении, которые лучше отражают их личность, а также укрепляет приверженность города к правам ЛГБТ-сообщества", - заявил мэр.
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Закон вступит в силу с 1 января 2019 года.
- Напомним, Конституционный суд Германии разрешил указывать в документах третий пол.
- Канада официально разрешила указывать во всех документах третий пол.
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