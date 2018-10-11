В НАТО обеспокоены российскими провокациями в Черном море

11 октября, 2018, 13:26

В среду, 10 октября, член НАТО Румыния выразила озабоченность увеличением российской военной активности в Черном море

Об этом заявил министр обороны Румынии Михай Фифор, передает Reuters.

"Российская Федерация использует Черное море для продвижения сил в восточном Средиземноморье", - сказал Фифор.

По словам румынского чиновника, количество российских провокаций значительно возросло в 2017 году.

Фифор добавил, что Румыния за последние два года увеличила оборонные расходы до 2% ВВП и будет удерживать этот уровень военных расходов в течение 10 лет.

Ранее в этом году Румыния подписала контракт на поставку систем противоракетной обороны "Патриот" в рамках интегрированной системы противовоздушной обороны.

Министр иностранных дел Румынии Теодор Мелекану заявил, что во время президентства в ЕС его страна будет координировать укрепление кибербезопасности и противостояния российской гибридной угрозе.