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В НАТО обеспокоены российскими провокациями в Черном море

Михай Фифор
фото: nato.trendolizer
В среду, 10 октября, член НАТО Румыния выразила озабоченность увеличением российской военной активности в Черном море

Об этом заявил министр обороны Румынии Михай Фифор, передает Reuters.

"Российская Федерация использует Черное море для продвижения сил в восточном Средиземноморье", - сказал Фифор.

По словам румынского чиновника, количество российских провокаций значительно возросло в 2017 году.

Фифор добавил, что Румыния за последние два года увеличила оборонные расходы до 2% ВВП и будет удерживать этот уровень военных расходов в течение 10 лет.

Ранее в этом году Румыния подписала контракт на поставку систем противоракетной обороны "Патриот" в рамках интегрированной системы противовоздушной обороны.

Министр иностранных дел Румынии Теодор Мелекану заявил, что во время президентства в ЕС его страна будет координировать укрепление кибербезопасности и противостояния российской гибридной угрозе.

  • Напомним, 8 октября в Украине начались военно-воздушные учения "Чистое небо 2018" при участии стран-членов НАТО - Бельгии, Великобритании, Дании, Эстонии, Нидерландов, Польши, Румынии и США.
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