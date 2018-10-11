В НАТО обеспокоены российскими провокациями в Черном море
Об этом заявил министр обороны Румынии Михай Фифор, передает Reuters.
"Российская Федерация использует Черное море для продвижения сил в восточном Средиземноморье", - сказал Фифор.
По словам румынского чиновника, количество российских провокаций значительно возросло в 2017 году.
Фифор добавил, что Румыния за последние два года увеличила оборонные расходы до 2% ВВП и будет удерживать этот уровень военных расходов в течение 10 лет.
Ранее в этом году Румыния подписала контракт на поставку систем противоракетной обороны "Патриот" в рамках интегрированной системы противовоздушной обороны.
Министр иностранных дел Румынии Теодор Мелекану заявил, что во время президентства в ЕС его страна будет координировать укрепление кибербезопасности и противостояния российской гибридной угрозе.
- Напомним, 8 октября в Украине начались военно-воздушные учения "Чистое небо 2018" при участии стран-членов НАТО - Бельгии, Великобритании, Дании, Эстонии, Нидерландов, Польши, Румынии и США.
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