В Киеве приятели выпивали вместе, а потом один из них убил друга
11 октября, 2018, 07:19
В Святошинском районе столицы один мужчина ударил другого ножом, в результате чего потерпевший скончался
Об этом сообщают "Вартови Еспресо".
Со слов свидетелей, двое знакомых распивали алкогольные напитки. Что именно случилось - неизвестно, однако один мужчина ударил своего приятеля ножом, после чего вызвал "скорую" и полицию.
Когда прибыли медики, то спасать уже не было кого, - пострадавший 1979 года рождения скончался. Сейчас убийца задержан, а следственно-оперативная группа выясняет все обстоятельства преступления.
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