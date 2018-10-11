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В Киеве приятели выпивали вместе, а потом один из них убил друга

В Святошинском районе столицы один мужчина ударил другого ножом, в результате чего потерпевший скончался

Об этом сообщают "Вартови Еспресо".

Со слов свидетелей, двое знакомых распивали алкогольные напитки. Что именно случилось - неизвестно, однако один мужчина ударил своего приятеля ножом, после чего вызвал "скорую" и полицию.

Когда прибыли медики, то спасать уже не было кого, - пострадавший 1979 года рождения скончался. Сейчас убийца задержан, а следственно-оперативная группа выясняет все обстоятельства преступления.

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