В Киеве приятели выпивали вместе, а потом один из них убил друга

11 октября, 2018, 07:19

В Святошинском районе столицы один мужчина ударил другого ножом, в результате чего потерпевший скончался

Об этом сообщают "Вартови Еспресо".

Со слов свидетелей, двое знакомых распивали алкогольные напитки. Что именно случилось - неизвестно, однако один мужчина ударил своего приятеля ножом, после чего вызвал "скорую" и полицию.

Когда прибыли медики, то спасать уже не было кого, - пострадавший 1979 года рождения скончался. Сейчас убийца задержан, а следственно-оперативная группа выясняет все обстоятельства преступления.