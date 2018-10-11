В Крыму ищут "мигрантов", задержали около 50 человек
Об этом сообщает "Крым SOS".
По информации Крымскотатарских активистов национального движения, обыск прошел у владельца здания, который сдает помещения дорожникам компании "Вад", которая осуществляет строительство "Тавриды".
"Крымскотатарский активист Заир Смэдли написал, что обыск проводят у Алима Кроша по адресу: ул. Индустриальная", - говорится в сообщении.
Активисты сообщают, что в результате обысков в Белогорске было задержано около 50 человек.
"Оперативные действия ФМС, в рамах выявления незаконных эмигрантов из Донецка и Луганска, Армении и Азербайджана. Было задержано 45-50 человек, для выяснения законного пребывания на территории Крыма, а также наличия у них разрешения на работу. К Алиму Крошу в ФМС претензий нет", - отмечают в сообщении.
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