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В Крыму ищут "мигрантов", задержали около 50 человек


фото: krymsos
Федеральная миграционная служба России задержала в оккупированном Крыму около 50 лиц для выяснения их "законного пребывания" на территории полуострова

Об этом сообщает "Крым SOS".

По информации Крымскотатарских активистов национального движения, обыск прошел у владельца здания, который сдает помещения дорожникам компании "Вад", которая осуществляет строительство "Тавриды".

"Крымскотатарский активист Заир Смэдли написал, что обыск проводят у Алима Кроша по адресу: ул. Индустриальная", - говорится в сообщении.

Активисты сообщают, что в результате обысков в Белогорске было задержано около 50 человек.

"Оперативные действия ФМС, в рамах выявления незаконных эмигрантов из Донецка и Луганска, Армении и Азербайджана. Было задержано 45-50 человек, для выяснения законного пребывания на территории Крыма, а также наличия у них разрешения на работу. К Алиму Крошу в ФМС претензий нет", - отмечают в сообщении.

 
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