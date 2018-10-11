В Греции задержали украинскую яхту с нелегальными мигрантами

11 октября, 2018, 13:41

В Средиземном море, в Каламакском морском регионе Палиовуна, правоохранительные органы Греции задержали украинскую яхту с 57 нелегальными мигрантами

Об этом сообщает Государственная пограничная служба Украины.

Пограничники получили информацию о преступной группировке, которая организовывает незаконную переправку беженцев из стран Европы и Ближнего Востока. В ее состав входили граждане Ирака, Сирии, Турции, Италии и Греции. Преступники привлекали к незаконной деятельности украинцев. Наши соотечественники выступали в роли исполнителей. Они переправляли нелегальных мигрантов из Турции в Грецию и Италию морским путем маломерными яхтами. Сейчас известно о по меньшей мере 12 гражданах Украины, жителях Полтавской, Одесской и Донецкой областей.

С точки зрения украинского законодательства, украинцы в этой ситуации выступают потерпевшими от преступной деятельности. Ведь в большинстве случаев к украинцам применялись мошеннические методы убеждения, им не сообщалась настоящая цель перевозки лиц на прогулочных яхтах и во всех случаях не сообщались негативные последствия в случае их задержания правоохранительными органами.

Сейчас продолжаются следственные действия с целью привлечения к уголовной ответственности лиц, в том числе и иностранных граждан, причастных к вовлечению украинцев в преступную деятельность за рубежом.

Напомним, что летом совместно с правоохранителями Греции и Италии разоблачена группа украинцев, которые занимались переправкой незаконных мигрантов, а в районе итальянского порта Кротоне задержали яхту с 71 незаконным мигрантом, которых переправляли из Турции.