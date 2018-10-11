В библиотеках Украины продолжается голосование за лучшие книги конкурса "Еспресо. Выбор читателей"
Голосование продлится до 31 октября. Читатели по всей Украине определят лучшую книгу для взрослых и детей. Проголосовать может каждый, кто ознакомился с книгами-финалистами.
Напомним, в июле-августе экспертное жюри книжного конкурса "Еспресо. Выбор читателей" выбрало ТОП-3 книги в номинациях "Литература для взрослых" и "Литература для детей".
В финал "Еспресо. Выбор читателей" вышли три книги для взрослых. Две книги, представленные издательством "Meridian Czernowitz" - "Интернат" Сергея Жадана и "Любовники юстиции" Юрия Андруховича. За победу борются еще одно издание - "Третья кабинка - Лос-Анджелес" Елены Захарченко. Книга увидела свет благодаря издательству "Нора-Друк".
Тройка финалистов номинации "Литература для детей" выглядит так: “Дремучий лес” Анастасии Лавренишиной (Издательство “Фонтан сказок”), “Моя Ба” Татьяны Стус (Издательство “Утро”) и “MOX NOX” Тани Малярчук (“Издательство Старого Льва”).
Проголосовать за лучшую книгу можно в библиотеке вашего города.
Больше информации на странице премии в Facebook.
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