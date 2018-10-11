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В библиотеках Украины продолжается голосование за лучшие книги конкурса "Еспресо. Выбор читателей"

Библиотеки продолжают принимать анкеты от читателей на определение лучших книг года

Голосование продлится до 31 октября. Читатели по всей Украине определят лучшую книгу для взрослых и детей. Проголосовать может каждый, кто ознакомился с книгами-финалистами.

Напомним, в июле-августе экспертное жюри книжного конкурса "Еспресо. Выбор читателей" выбрало ТОП-3 книги в номинациях "Литература для взрослых" и "Литература для детей".

В финал "Еспресо. Выбор читателей" вышли три книги для взрослых. Две книги, представленные издательством "Meridian Czernowitz" - "Интернат" Сергея Жадана и "Любовники юстиции" Юрия Андруховича. За победу борются еще одно издание - "Третья кабинка - Лос-Анджелес" Елены Захарченко. Книга увидела свет благодаря издательству "Нора-Друк".

Тройка финалистов номинации "Литература для детей" выглядит так: “Дремучий лес” Анастасии Лавренишиной (Издательство “Фонтан сказок”), “Моя Ба” Татьяны Стус (Издательство “Утро”) и “MOX NOX” Тани Малярчук (“Издательство Старого Льва”).

Проголосовать за лучшую книгу можно в библиотеке вашего города.

Больше информации на странице премии в Facebook.

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