В библиотеках Украины продолжается голосование за лучшие книги конкурса "Еспресо. Выбор читателей"

11 октября, 2018, 17:22

Библиотеки продолжают принимать анкеты от читателей на определение лучших книг года

Голосование продлится до 31 октября. Читатели по всей Украине определят лучшую книгу для взрослых и детей. Проголосовать может каждый, кто ознакомился с книгами-финалистами.

Напомним, в июле-августе экспертное жюри книжного конкурса "Еспресо. Выбор читателей" выбрало ТОП-3 книги в номинациях "Литература для взрослых" и "Литература для детей".

В финал "Еспресо. Выбор читателей" вышли три книги для взрослых. Две книги, представленные издательством "Meridian Czernowitz" - "Интернат" Сергея Жадана и "Любовники юстиции" Юрия Андруховича. За победу борются еще одно издание - "Третья кабинка - Лос-Анджелес" Елены Захарченко. Книга увидела свет благодаря издательству "Нора-Друк".

Тройка финалистов номинации "Литература для детей" выглядит так: “Дремучий лес” Анастасии Лавренишиной (Издательство “Фонтан сказок”), “Моя Ба” Татьяны Стус (Издательство “Утро”) и “MOX NOX” Тани Малярчук (“Издательство Старого Льва”).

Проголосовать за лучшую книгу можно в библиотеке вашего города.

Больше информации на странице премии в Facebook.