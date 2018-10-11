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В Бельгии взорвался истребитель F-16

В Бельгии на авиабазе Флоренс во время технического обслуживания взорвался истребитель F-16

Об этом сообщает Daily Mail.

В результате взрыва самолета пострадали два механика в которых, по предварительным данным, поврежден слух. Им была оказана медицинская помощь на месте.

Сообщается, что во время ремонтных работ истребитель взорвался и сгорел. В результате инцидента механические повреждения получил еще один военный самолет, который находился рядом. В тушении пожара было задействовано около 30 пожарных. По данному факту было начато расследование.

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