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В американском Сенате предлагают миллиард долларов на защиту Европы от энергоконтроля РФ

Крис Мерфи
Крис Мерфи
фото: myrecordjournal
Сенаторы США Крис Мерфи и Рональд Джонсон - заместитель главы и глава подкомитета по делам Европы и сотрудничества в области безопасности комитета Сената по международным отношениям - представили законопроект, нацеленный на "борьбу с пагубным российским влиянием" на энергетический рынок Европы

Документ "Энергетическая безопасность и диверсификация в Европе" предусматривает выделение миллиарда долларов на европейские энергетические проекты, сообщается на сайте Мерфи.

Средства должны поспособствовать диверсификации энергопоставок в Европе и снизить зависимость в этой сфере от РФ, считают сенаторы. Россия использует свое преимущество на энергетическом рынке в совокупности с коррупцией и пропагандой, чтобы подорвать западные институты и иметь дело с лояльной властью, которая не может или не хочет противостоять президенту РФ Путину, отмечается в заявлении.

Законопроект предусматривает, в частности, выделение миллиарда долларов с 2019 по 2023 год на государственные и частные проекты в области энергообеспечения в странах, которые будут выбраны отдельно. Кроме того, Агентство США по торговле и развитию будет получать ежегодно 5 млн долларов на такие цели, как экспертизы реализации проектов и технические семинары по поддержке проектов на ранних стадиях развития.

В то же время планируется способствовать Госдепартамента США в "усилении политической и дипломатической поддержки определенных стран" при развитии их энергетического рынка.

Ранее в Госдепе США заявили, что могут прибегнуть к введению санкций против энергетических компаний Германии и ряда других европейских стран, участвующих в строительстве газопровода "Северный поток-2". Президент Дональд Трамп сказал, что Германия становится энергетически зависимой от Москвы в результате реализации проекта, однако дал понять, что санкции против компаний-участниц проекта не запланированы.

Многие страны Центральной и Восточной Европы также выступают против проекта, который, по их мнению, увеличит зависимость Европы от российского газа.

Как известно, с конца 2019 года газотранспортный коридор "Северный поток-2" должен транспортировать около 55 млрд кубометров российского природного газа ежегодно из РФ через Балтийское море в Германию.

Противники проекта, в том числе Польша, страны Балтии, Украина, Молдова, США и Дания, утверждают, что "Северный поток-2" увеличит зависимость ЕС от "Газпрома", который уже поставляет около трети объемов газа в ЕС.

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